«Чорна п’ятниця» в ТРЦ «ПортCity». ФОТОРЕПОРТАЖ

«Чорна п’ятниця» «накрила» Луцьк. Наймасштабніше ж період знижок вже традиційно триває в найбільшому торгово-розважальному центрі міста – «ПортCity».Сотні тих, хто спокусився на «червоні цінники», та просто любителів шопінгу прийшли до закладу увечері 23 листопада.Більше того, окрім знижок у ТРЦ приготували для відвідувачів безліч розіграшів, показів, майстер-класів тощо.У «чорну п’ятницю» деякі магазини торгово-розважального центру навіть прикрасили тематичним декором - для прикладу, величезною кількістю чорних повітряних кульок. Усі ж локації рясніють яскравими вивісками з інформацією про омріяні шопоголіками знижки.На диво багато відвідувачів у вечір «чорної п’ятниці» було у магазинах техніки. Натомість у деяких магазинах одягу були чималі черги до примірочних.Щоправда, затяті шопоголіки, які можуть порівняти цьогорічну «чорну п’ятницю» з минулорічними, кажуть, що людей у ТРЦ цього разу таки дещо менше.До слова, з 16:00 у «ПортCity» діяла Територія моди. Тут панянкам пропонували не лише зі знижками придбати одяг від українських дизайнерів, а й отримати професійну консультацію від стилістів, зробити макіяж та зачіску. Більше того, тут відбувалися дефіле та модні покази, а також розіграші сертифікатів на покупки.