«Чорна п’ятниця» в ТРЦ «ПортCity». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 22:15
«Чорна п’ятниця» «накрила» Луцьк. Наймасштабніше ж період знижок вже традиційно триває в найбільшому торгово-розважальному центрі міста – «ПортCity».
Сотні тих, хто спокусився на «червоні цінники», та просто любителів шопінгу прийшли до закладу увечері 23 листопада.
Більше того, окрім знижок у ТРЦ приготували для відвідувачів безліч розіграшів, показів, майстер-класів тощо.
У «чорну п’ятницю» деякі магазини торгово-розважального центру навіть прикрасили тематичним декором - для прикладу, величезною кількістю чорних повітряних кульок. Усі ж локації рясніють яскравими вивісками з інформацією про омріяні шопоголіками знижки.
На диво багато відвідувачів у вечір «чорної п’ятниці» було у магазинах техніки. Натомість у деяких магазинах одягу були чималі черги до примірочних.
Щоправда, затяті шопоголіки, які можуть порівняти цьогорічну «чорну п’ятницю» з минулорічними, кажуть, що людей у ТРЦ цього разу таки дещо менше.
До слова, з 16:00 у «ПортCity» діяла Територія моди. Тут панянкам пропонували не лише зі знижками придбати одяг від українських дизайнерів, а й отримати професійну консультацію від стилістів, зробити макіяж та зачіску. Більше того, тут відбувалися дефіле та модні покази, а також розіграші сертифікатів на покупки.
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Сотні тих, хто спокусився на «червоні цінники», та просто любителів шопінгу прийшли до закладу увечері 23 листопада.
Більше того, окрім знижок у ТРЦ приготували для відвідувачів безліч розіграшів, показів, майстер-класів тощо.
У «чорну п’ятницю» деякі магазини торгово-розважального центру навіть прикрасили тематичним декором - для прикладу, величезною кількістю чорних повітряних кульок. Усі ж локації рясніють яскравими вивісками з інформацією про омріяні шопоголіками знижки.
На диво багато відвідувачів у вечір «чорної п’ятниці» було у магазинах техніки. Натомість у деяких магазинах одягу були чималі черги до примірочних.
Щоправда, затяті шопоголіки, які можуть порівняти цьогорічну «чорну п’ятницю» з минулорічними, кажуть, що людей у ТРЦ цього разу таки дещо менше.
До слова, з 16:00 у «ПортCity» діяла Територія моди. Тут панянкам пропонували не лише зі знижками придбати одяг від українських дизайнерів, а й отримати професійну консультацію від стилістів, зробити макіяж та зачіску. Більше того, тут відбувалися дефіле та модні покази, а також розіграші сертифікатів на покупки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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