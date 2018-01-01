вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО

Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
У Луцьку розпочалася Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства».

Стартувало дійство у п’ятницю, 23 листопада, на Замковій площі.

«16 днів проти насильства» проводять щороку задля підвищення обізнаності громадськості з питань попередження домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми та формування свідомості щодо нетерпимого ставлення до насильства.

За 9 місяців цього року на Волині зафіксували 2 тисячі 962 звернення, що стосуються домашнього насильства: 8 звернень від дітей, 2 тисячі 831 – від жінок та 123 – від чоловіків.

«Тут, на Замковій площі стоять інсталяції "Невидимі". Вони символізують психологічне насильство. Ми сьогодні не маємо терпіти насильство у будь-яких проявах. Тільки спільно зі всіма небайдужими ми маємо попередити про таке явище, не буди байдужими до тих, хто страждає від насильства», - зауважила заступник голови ОДА Світлана Мишковець.

У свою чергу, гендерний інтерактивний театр "Дзеркало" Центру гендерної освіти Луцького педагогічного коледжу підготував виставу, у якій показав всі аспекти домашнього насильства та закликав сказати цьому ганебному явищу "Ні!"

У рамках заходу площа перед замком замайоріла помаранчевим, адже цей колір – офіційний колір кампанії, що символізує світле майбутнє вільне від насильства.
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: домашнє насильство, акція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька телеведуча долучилася до створення Інституту цифрових трансформацій
Сьогодні, 17:16
Лікар Валіхновський відновив носа атовцю
Сьогодні, 16:58
Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Солодке відкриття: у Луцьку з'явилися карамельки з логотипом міста. ФОТО
Сьогодні, 16:53
Волинянин за крадіжку алкоголю з бару сяде за ґрати на 3 роки
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
У Луцьку виявили 4-ох хворих на гепатит під час безкоштовного обстеження У Луцьку виявили 4-ох хворих на гепатит під час безкоштовного обстеження
22 жовтень, 12:07
Біля главку волинської поліції – акція на підтримку постраждалих активістів Біля главку волинської поліції – акція на підтримку постраждалих активістів
27 вересень, 23:11
У Луцьку влаштували квест, аби протидіяти торгівлі людьми. ФОТО У Луцьку влаштували квест, аби протидіяти торгівлі людьми. ФОТО
26 вересень, 22:14
Лучан закликають розфарбувати міст у центральному парку Лучан закликають розфарбувати міст у центральному парку
21 липень, 07:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
MONATIK опублікував зворушливе сімейне фото
Сьогодні, 18:00
 0
У Володимирі підняли тарифи на опалення
Сьогодні, 17:50
 0
Батько ґвалтував 14-річну доньку, бив головою об батарею та погрожував убити
Сьогодні, 17:40
 0
Подробиці пожежі на Волині, у якій загинула маленька дитина. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
 0
Луцька телеведуча долучилася до створення Інституту цифрових трансформацій
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8