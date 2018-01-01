Площа перед замком у Луцьку стала помаранчевою. ФОТО

У Луцьку розпочалася Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства».Стартувало дійство у п’ятницю, 23 листопада, на Замковій площі.«16 днів проти насильства» проводять щороку задля підвищення обізнаності громадськості з питань попередження домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми та формування свідомості щодо нетерпимого ставлення до насильства.За 9 місяців цього року на Волині зафіксували 2 тисячі 962 звернення, що стосуються домашнього насильства: 8 звернень від дітей, 2 тисячі 831 – від жінок та 123 – від чоловіків.«Тут, на Замковій площі стоять інсталяції "Невидимі". Вони символізують психологічне насильство. Ми сьогодні не маємо терпіти насильство у будь-яких проявах. Тільки спільно зі всіма небайдужими ми маємо попередити про таке явище, не буди байдужими до тих, хто страждає від насильства», - зауважила заступник голови ОДАУ свою чергу, гендерний інтерактивний театр "Дзеркало" Центру гендерної освіти Луцького педагогічного коледжу підготував виставу, у якій показав всі аспекти домашнього насильства та закликав сказати цьому ганебному явищу "Ні!"У рамках заходу площа перед замком замайоріла помаранчевим, адже цей колір – офіційний колір кампанії, що символізує світле майбутнє вільне від насильства.