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Солодке відкриття: у Луцьку з'явилися карамельки з логотипом міста. ФОТО

Солодке відкриття: у Луцьку з'явилися карамельки з логотипом міста. ФОТО
Відтепер у Луцьку туристам даруватимуть солодці гостинці з логотипом міста.
Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.

Карамельки з логотипом виготовила Майстерня карамелі з Хмельницького.

"Відтепер даруватимемо гостям Луцька і солодкі гостинці! Дякуємо за реалізацію солодкої ідеї, Майстерня Карамелі Хмельницький", - йдеться у повідомленні.

Солодке відкриття: у Луцьку з'явилися карамельки з логотипом міста. ФОТО
Солодке відкриття: у Луцьку з'явилися карамельки з логотипом міста. ФОТО
Солодке відкриття: у Луцьку з'явилися карамельки з логотипом міста. ФОТО

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Теги: туризм, Волинь, Луцьк
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