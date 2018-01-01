Солодке відкриття: у Луцьку з'явилися карамельки з логотипом міста. ФОТО
Сьогодні, 16:53
Відтепер у Луцьку туристам даруватимуть солодці гостинці з логотипом міста.
Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Карамельки з логотипом виготовила Майстерня карамелі з Хмельницького.
"Відтепер даруватимемо гостям Луцька і солодкі гостинці! Дякуємо за реалізацію солодкої ідеї, Майстерня Карамелі Хмельницький", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Карамельки з логотипом виготовила Майстерня карамелі з Хмельницького.
"Відтепер даруватимемо гостям Луцька і солодкі гостинці! Дякуємо за реалізацію солодкої ідеї, Майстерня Карамелі Хмельницький", - йдеться у повідомленні.
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