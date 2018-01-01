Солодке відкриття: у Луцьку з'явилися карамельки з логотипом міста. ФОТО



Про це повідомили в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.



Карамельки з логотипом виготовила Майстерня карамелі з Хмельницького.



"Відтепер даруватимемо гостям Луцька і солодкі гостинці! Дякуємо за реалізацію солодкої ідеї, Майстерня Карамелі Хмельницький", - йдеться у повідомленні.





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