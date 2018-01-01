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Лікар Валіхновський відновив носа атовцю

Лікар Валіхновський відновив носа атовцю
Пластичний хірург з Волині Ростислав Валіхновський зі своєю командою відновив носа учаснику АТО Вадиму Бевзі.

Про це йдеться на сторінці «Лікар Валіхновський» у Facebook.

Медик нагадав, що Вадим отримав вогнепальне поранення обличчя, в результаті якого був практично втрачений ніс, як носова перегородка, так і структури зовнішнього носа.

Команда Valikhnovski Surgery Institute була виконала серію реконструктивно-відновних втручань на обличчі, в тому числі установку силіконового імпланта носа.

«Зараз пацієнт почуває себе добре, процес загоєння протікає нормально. Бажаємо успіхів Вадиму!» – йдеться у дописі.

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Теги: лікар, Волинь, АТО, Валіхновський
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