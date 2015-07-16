«Зміни до Конституції є ключовими», – Ігор Лапін про курс на НАТО та ЄС





У четвер, 22 листопада, 311 народних депутати проголосували за проект рішення №9037 «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), - пише



Народний депутат Ігор Лапін, який також голосував за законопроект, переконаний, що інтереси України – передусім, тому закріплення курсу на НАТО є очевидною потребою, зважаючи на те, що найсильніші країни світу на сьогодні поділені на наших союзників і на сателітів Росії.



«Зміни в нашому законодавстві це, зокрема, і запевнення наших західних партнерів, що Україна вибрала свій курс, в якому ми рухаємося. Студенти вийшли на Майдан. Висловили свою позицію, що вони хочуть жити в Європейській Україні, а не у ярмі Росії. Колишня влада не дослухалася до свого народу. Була Революція Гідності, кровопролиття і війна. І завдання сьогоднішнього парламенту закріпити максимально міцно в нашому законодавстві волю народу. Потрібно також розуміти, що ми маємо будувати власну сильну державу. Та необхідно визначитися, хто в цій розбудові є нашими стратегічними партнерами і союзниками», – написав нардеп в своєму блозі на blogs.korrespondent.net.



«Якщо ми говоримо про НАТО, в контексті колективної безпеки, то я не чув, щоб Росія десь намірено провокувала одну із країн членів НАТО. Будьмо реалістами, загроза від Росії ніде не дінеться найближчі десятиліття. І нам критично важливо закріпити зв’язки і обопільні зобов’язання з НАТО на всіх доступних рівнях, в тому числі і конституційно. Ми вже навіть виконали вимогу НАТО до країн учасниць щодо витрат не менше 5% ВВП на оборону. Ми послідовно запроваджуємо стандарти НАТО в збройних силах і в системі оборони в цілому. Ми користуємось методичними, технічними і технологічними напрацюваннями НАТО. Нам надається техніка і зброя. Тобто, по факту ми вже маємо особливі стосунки з НАТО – ще без членства», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада попередньо схвалила законопроект про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО.У четвер, 22 листопада, 311 народних депутати проголосували за проект рішення №9037 «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), - пише ВАР Народний депутат, який також голосував за законопроект, переконаний, що інтереси України – передусім, тому закріплення курсу на НАТО є очевидною потребою, зважаючи на те, що найсильніші країни світу на сьогодні поділені на наших союзників і на сателітів Росії.«Зміни в нашому законодавстві це, зокрема, і запевнення наших західних партнерів, що Україна вибрала свій курс, в якому ми рухаємося. Студенти вийшли на Майдан. Висловили свою позицію, що вони хочуть жити в Європейській Україні, а не у ярмі Росії. Колишня влада не дослухалася до свого народу. Була Революція Гідності, кровопролиття і війна. І завдання сьогоднішнього парламенту закріпити максимально міцно в нашому законодавстві волю народу. Потрібно також розуміти, що ми маємо будувати власну сильну державу. Та необхідно визначитися, хто в цій розбудові є нашими стратегічними партнерами і союзниками», – написав нардеп в своєму блозі на blogs.korrespondent.net.«Якщо ми говоримо про НАТО, в контексті колективної безпеки, то я не чув, щоб Росія десь намірено провокувала одну із країн членів НАТО. Будьмо реалістами, загроза від Росії ніде не дінеться найближчі десятиліття. І нам критично важливо закріпити зв’язки і обопільні зобов’язання з НАТО на всіх доступних рівнях, в тому числі і конституційно. Ми вже навіть виконали вимогу НАТО до країн учасниць щодо витрат не менше 5% ВВП на оборону. Ми послідовно запроваджуємо стандарти НАТО в збройних силах і в системі оборони в цілому. Ми користуємось методичними, технічними і технологічними напрацюваннями НАТО. Нам надається техніка і зброя. Тобто, по факту ми вже маємо особливі стосунки з НАТО – ще без членства», – додав він.

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