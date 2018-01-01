У «Промені» можна насолодитися кальяном*
Сьогодні, 18:00
У РЦ «Промінь» є два місця де можна насолодитися відпочинком і викурити запашний кальян: на четвертому поверсі в Ring Cafe, або ж на третьому поверсі в новенькому ресторані караоке George's Club.
Обидва заклади відповідають за якість та пропонують широкий асортимент кальянів на будь-який смак.
До речі, майстри Hookah поділилися з нами кількома порадами:
1. Вони не радять курити кальян наодинці. Краще це робити в компанії близьких людей, з якими приємно вести неспішну бесіду та ділитися сокровенним.
2. Найкраще курити кальян після ситної їжі. Все тому, що фруктові аромати і голодний шлунок - речі несумісні. Вони викликатимуть апетит і вам складно буде відволіктися та релаксувати. У Ring Cafe та в George's Club смачна і різноманітна кухня, тому є всі шанси насолодитися відпочинком.
До того ж, в Ring Cafe кожної середи проходить акція -50% на другий кальян, а щодня для вас доступна акція для компаній 2+1 - кожен третій кальян безкоштовно.
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Обидва заклади відповідають за якість та пропонують широкий асортимент кальянів на будь-який смак.
До речі, майстри Hookah поділилися з нами кількома порадами:
1. Вони не радять курити кальян наодинці. Краще це робити в компанії близьких людей, з якими приємно вести неспішну бесіду та ділитися сокровенним.
2. Найкраще курити кальян після ситної їжі. Все тому, що фруктові аромати і голодний шлунок - речі несумісні. Вони викликатимуть апетит і вам складно буде відволіктися та релаксувати. У Ring Cafe та в George's Club смачна і різноманітна кухня, тому є всі шанси насолодитися відпочинком.
До того ж, в Ring Cafe кожної середи проходить акція -50% на другий кальян, а щодня для вас доступна акція для компаній 2+1 - кожен третій кальян безкоштовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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