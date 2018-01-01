У «Промені» можна насолодитися кальяном*

У РЦ «Промінь» є два місця де можна насолодитися відпочинком і викурити запашний кальян: на четвертому поверсі в Ring Cafe, або ж на третьому поверсі в новенькому ресторані караоке George's Club.Обидва заклади відповідають за якість та пропонують широкий асортимент кальянів на будь-який смак.До речі, майстри Hookah поділилися з нами кількома порадами:1. Вони не радять курити кальян наодинці. Краще це робити в компанії близьких людей, з якими приємно вести неспішну бесіду та ділитися сокровенним.2. Найкраще курити кальян після ситної їжі. Все тому, що фруктові аромати і голодний шлунок - речі несумісні. Вони викликатимуть апетит і вам складно буде відволіктися та релаксувати. У Ring Cafe та в George's Club смачна і різноманітна кухня, тому є всі шанси насолодитися відпочинком.До того ж, в Ring Cafe кожної середи проходить акція -50% на другий кальян, а щодня для вас доступна акція для компаній 2+1 - кожен третій кальян безкоштовно.