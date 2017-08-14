Луцька телеведуча долучилася до створення Інституту цифрових трансформацій





За інформацією «УНІАН» Громадську організацію заснувала Надія Васильєва, яка раніше очолювала Microsoft-Україна, - пише



Інститут об’єднав бізнесменів, експертів і науковців для впровадження інновацій в економіку України. Зокрема, йдеться про «цифровізацію» за трьома напрямками: урядова політика, освіта і бізнес.



Кінцевим результатом має стати побудова ринку цифрових технологій, підвищення конкурентоспроможності та перетворення України в розвинену технологічну країну.



До ради директорів новоствореного інституту увійшли Надія Васильєва, Валерій Фіщук, Founder GrowthUp Group Денис Довгополий, CEO Datagroup Михайло Шелемба, керуючий партнер Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар, СЕО Advanter Group Андрій Длігач, декан Київської бізнес-школи Михайло Крикунов. До роботи також залучені майже 20 експертів зі сфери бізнесу, освіти, управління.



До команди Інституту цифрових трансформацій також доєдналася і лучанка, телеведуча та співкоординаторка проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», Галина Падалко.



«Це велика честь для мене бути частинкою інституту та, фактично, одним з його voises… Я переконана, що згодом спільно зі Громадянським Рухом "CВІДОМІ" лучанами будемо реалізовувати прекрасні ідеї цифровізації на наших волинських просторах!», - написала Падалко на своїй сторінці у Facebook.



Варто зауважити, що у Громадянському Русі «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, готові долучитися до цифровізування української економіки, суспільства і державного сектора, тож новітня експертна платформа не омине й місто Луцьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні заснували Інститут цифрових трансформацій (Digital transformation institute, DTI). Презентація інституту відбулася в інноваційному просторі HUB 4.0.За інформацією «УНІАН» Громадську організацію заснувала Надія Васильєва, яка раніше очолювала Microsoft-Україна, - пише Конкурент Інститут об’єднав бізнесменів, експертів і науковців для впровадження інновацій в економіку України. Зокрема, йдеться про «цифровізацію» за трьома напрямками: урядова політика, освіта і бізнес.Кінцевим результатом має стати побудова ринку цифрових технологій, підвищення конкурентоспроможності та перетворення України в розвинену технологічну країну.До ради директорів новоствореного інституту увійшли Надія Васильєва, Валерій Фіщук, Founder GrowthUp Group Денис Довгополий, CEO Datagroup Михайло Шелемба, керуючий партнер Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар, СЕО Advanter Group Андрій Длігач, декан Київської бізнес-школи Михайло Крикунов. До роботи також залучені майже 20 експертів зі сфери бізнесу, освіти, управління.До команди Інституту цифрових трансформацій також доєдналася і лучанка, телеведуча та співкоординаторка проекту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ»,«Це велика честь для мене бути частинкою інституту та, фактично, одним з його voises… Я переконана, що згодом спільно зі Громадянським Рухом "CВІДОМІ" лучанами будемо реалізовувати прекрасні ідеї цифровізації на наших волинських просторах!», - написала Падалко на своїй сторінці у Facebook.Варто зауважити, що у Громадянському Русі «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, готові долучитися до цифровізування української економіки, суспільства і державного сектора, тож новітня експертна платформа не омине й місто Луцьк.

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