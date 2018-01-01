Подробиці пожежі на Волині, у якій загинула маленька дитина. ВІДЕО





Трагедія трапилась у п'ятницю, 23 листопада, близько 11 години в одній із квартир будинку в провулку Шевченка, - йдеться у сюжеті



Сусіди, які першими забили на сполох, викликали на місце події рятувальників і “швидку”. На момент загоряння в квартирі перебували діти віком 4 і 1,5 роки.



Врятувати життя меншої не вдалося.



"Сусід прийшов, викликав "скору" і "пожарних". Ми пішли і почали махати до машини і повезли дитину, а там зустріла "скора", яка забрала дитину. Коли вона мені давала, то вже дитина холодна була...", - розповіла очевидиця пожежі Галина Пилипівна.



Як розповів заступник начальника Ковельського відділу ДСНС Олександр Дерев'янчук, на пожежу виїжджали декілька пожежних автомобілів. Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з побутовим електроприладом їх несправність. Рятувальник зокрема показав той фрагмент приладу, який був знайдений на місці пожежі.



Деталі – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сталася пожежа , внаслідок якої півторарічна дівчинка померла у кареті швидкої допомоги.Трагедія трапилась у п'ятницю, 23 листопада, близько 11 години в одній із квартир будинку в провулку Шевченка, - йдеться у сюжеті 12 каналу Сусіди, які першими забили на сполох, викликали на місце події рятувальників і “швидку”. На момент загоряння в квартирі перебували діти віком 4 і 1,5 роки.Врятувати життя меншої не вдалося."Сусід прийшов, викликав "скору" і "пожарних". Ми пішли і почали махати до машини і повезли дитину, а там зустріла "скора", яка забрала дитину. Коли вона мені давала, то вже дитина холодна була...", - розповіла очевидиця пожежіЯк розповів заступник начальника Ковельського відділу ДСНС, на пожежу виїжджали декілька пожежних автомобілів. Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з побутовим електроприладом їх несправність. Рятувальник зокрема показав той фрагмент приладу, який був знайдений на місці пожежі.Деталі – у сюжеті.

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