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Подробиці пожежі на Волині, у якій загинула маленька дитина. ВІДЕО

Подробиці пожежі на Волині, у якій загинула маленька дитина. ВІДЕО
У Ковелі сталася пожежа, внаслідок якої півторарічна дівчинка померла у кареті швидкої допомоги.

Трагедія трапилась у п'ятницю, 23 листопада, близько 11 години в одній із квартир будинку в провулку Шевченка, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Сусіди, які першими забили на сполох, викликали на місце події рятувальників і “швидку”. На момент загоряння в квартирі перебували діти віком 4 і 1,5 роки.

Врятувати життя меншої не вдалося.

"Сусід прийшов, викликав "скору" і "пожарних". Ми пішли і почали махати до машини і повезли дитину, а там зустріла "скора", яка забрала дитину. Коли вона мені давала, то вже дитина холодна була...", - розповіла очевидиця пожежі Галина Пилипівна.

Як розповів заступник начальника Ковельського відділу ДСНС Олександр Дерев'янчук, на пожежу виїжджали декілька пожежних автомобілів. Ймовірна причина пожежі – дитячі пустощі з побутовим електроприладом їх несправність. Рятувальник зокрема показав той фрагмент приладу, який був знайдений на місці пожежі.

Деталі – у сюжеті.


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Теги: пожежа смерть, Ковель, Волинь
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