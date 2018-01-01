Батько ґвалтував 14-річну доньку, бив головою об батарею та погрожував убити





Дитині не виповнилося і 14-ти років. За словами дитини, батько уперше напав на неї у кінці липня, - пише



Увечері він увійшов до ванни, де знаходилася дитина. Ґвалтівник погрожував убити дочку і подавив її опір декількома відчутними ударами по різних частинах тіла. Потім зґвалтував, позбавивши цнотливості.



Дівчинка наважилася розповісти матері про те, що відбувається через три тижні після останнього зґвалтування. Тоді батько не лише вступив в сексуальний зв’язок з дочкою, але і боляче бив її головою об батарею.



Медики знайшли підтвердження словам дитини, і насильника затримали. Підозрюваний не став відпиратися, підтвердивши, що вступав з дочкою в статевий зв’язок проти її волі.



За скоєне йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці. В сім’ї, де відбувалися шокуючі події, виховується дві дитини – у потерпілої дівчинки є братик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Клішківцях Хотинського району Чернівецької області днями затримали збоченця, який мінімум 7 разів зґвалтував власну дочку.Дитині не виповнилося і 14-ти років. За словами дитини, батько уперше напав на неї у кінці липня, - пише Уніан Увечері він увійшов до ванни, де знаходилася дитина. Ґвалтівник погрожував убити дочку і подавив її опір декількома відчутними ударами по різних частинах тіла. Потім зґвалтував, позбавивши цнотливості.Дівчинка наважилася розповісти матері про те, що відбувається через три тижні після останнього зґвалтування. Тоді батько не лише вступив в сексуальний зв’язок з дочкою, але і боляче бив її головою об батарею.Медики знайшли підтвердження словам дитини, і насильника затримали. Підозрюваний не став відпиратися, підтвердивши, що вступав з дочкою в статевий зв’язок проти її волі.За скоєне йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці. В сім’ї, де відбувалися шокуючі події, виховується дві дитини – у потерпілої дівчинки є братик.

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