В Україні суттєво подорожчають сигарети

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Верховна рада України ухвалила рішення про підвищення ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9% з 1 липня 2019 року.
За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів при мінімально необхідних 226, - повідомляє канал 24.
Так, у ніч проти 23 листопада парламент проголосував за зміни до Податкового кодексу.
"Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції", – йдеться в пояснювальній записці.
Також, з 1 січня 2019 року зросте ставка екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 гривні до 10 гривень за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 гривень за тонну до 2023-го.
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За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів при мінімально необхідних 226, - повідомляє канал 24.
Так, у ніч проти 23 листопада парламент проголосував за зміни до Податкового кодексу.
"Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції", – йдеться в пояснювальній записці.
Також, з 1 січня 2019 року зросте ставка екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 гривні до 10 гривень за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 гривень за тонну до 2023-го.
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