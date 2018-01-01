В Україні суттєво подорожчають сигарети





За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів при мінімально необхідних 226, - повідомляє



Так, у ніч проти 23 листопада парламент проголосував за зміни до Податкового кодексу.



"Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції", – йдеться в пояснювальній записці.



Також, з 1 січня 2019 року зросте ставка екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 гривні до 10 гривень за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 гривень за тонну до 2023-го.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна рада України ухвалила рішення про підвищення ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9% з 1 липня 2019 року.За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів при мінімально необхідних 226, - повідомляє канал 24 Так, у ніч проти 23 листопада парламент проголосував за зміни до Податкового кодексу."Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції", – йдеться в пояснювальній записці.Також, з 1 січня 2019 року зросте ставка екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 гривні до 10 гривень за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 гривень за тонну до 2023-го.

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