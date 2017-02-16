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У Володимирі підняли тарифи на опалення

У Володимирі підняли тарифи на опалення
У Володимирі-Волинському зросли тарифи на теплопостачання.

Про це стало відомо 23 листопада під час позачергового засідання виконавчого, - йдеться на сайті міської ради.

Начальник ПТМ «Володимир – Волинськтеплокомуненерго» Сергій Коба повідомив, що підняття тарифів зумовлене зростанням ціни на газ, при якому щоденні збитки підприємства сягають 50 тис. грн. щодня. Якщо тарифи залишити на теперішньому рівні, то банкрутство – справа найближчих днів. Хоча ціна на газ збільшилась на 22, 7 %, тариф пропонується збільшити лише на 15 %.

Прийнявши до уваги ситуацію, яка склалась, члени виконавчого комітету міської ради одноголосно підтримали запропонований проект рішення.

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Теги: тариф, опалення
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