У Володимирі підняли тарифи на опалення
Сьогодні, 17:50
У Володимирі-Волинському зросли тарифи на теплопостачання.
Про це стало відомо 23 листопада під час позачергового засідання виконавчого, - йдеться на сайті міської ради.
Начальник ПТМ «Володимир – Волинськтеплокомуненерго» Сергій Коба повідомив, що підняття тарифів зумовлене зростанням ціни на газ, при якому щоденні збитки підприємства сягають 50 тис. грн. щодня. Якщо тарифи залишити на теперішньому рівні, то банкрутство – справа найближчих днів. Хоча ціна на газ збільшилась на 22, 7 %, тариф пропонується збільшити лише на 15 %.
Прийнявши до уваги ситуацію, яка склалась, члени виконавчого комітету міської ради одноголосно підтримали запропонований проект рішення.
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Про це стало відомо 23 листопада під час позачергового засідання виконавчого, - йдеться на сайті міської ради.
Начальник ПТМ «Володимир – Волинськтеплокомуненерго» Сергій Коба повідомив, що підняття тарифів зумовлене зростанням ціни на газ, при якому щоденні збитки підприємства сягають 50 тис. грн. щодня. Якщо тарифи залишити на теперішньому рівні, то банкрутство – справа найближчих днів. Хоча ціна на газ збільшилась на 22, 7 %, тариф пропонується збільшити лише на 15 %.
Прийнявши до уваги ситуацію, яка склалась, члени виконавчого комітету міської ради одноголосно підтримали запропонований проект рішення.
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