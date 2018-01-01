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MONATIK опублікував зворушливе сімейне фото

MONATIK опублікував зворушливе сімейне фото
Відомий співак з Луцька Monatik виставив зворушливе фото зі своїми двома синами.

Відповідний знімок з'явився на сторінці співака в соціальній мережі Instagram, - пише радіо Максимум.

На фотографії зображено, як виконавець сидить з дітьми і дивиться разом з ними мюзикл "Король Лев". У підписі до фото співак привітав своїх підписників з сімейним святом – Міжнародним днем ​​синів.

"Виявляється, сьогодні день синів! Від щирого серця вітаю всіх мам і тат! Я щасливий бути у ваших рядах! Уявити не міг, яке це щастя бути батьком. Щиро всім його бажаю!" – зазначив співак.

Теги: Монатік, успіх, популярність, стосунки, сім'я
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