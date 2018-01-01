MONATIK опублікував зворушливе сімейне фото
Сьогодні, 18:00
Відомий співак з Луцька Monatik виставив зворушливе фото зі своїми двома синами.
Відповідний знімок з'явився на сторінці співака в соціальній мережі Instagram, - пише радіо Максимум.
На фотографії зображено, як виконавець сидить з дітьми і дивиться разом з ними мюзикл "Король Лев". У підписі до фото співак привітав своїх підписників з сімейним святом – Міжнародним днем синів.
"Виявляється, сьогодні день синів! Від щирого серця вітаю всіх мам і тат! Я щасливий бути у ваших рядах! Уявити не міг, яке це щастя бути батьком. Щиро всім його бажаю!" – зазначив співак.
Відповідний знімок з'явився на сторінці співака в соціальній мережі Instagram, - пише радіо Максимум.
На фотографії зображено, як виконавець сидить з дітьми і дивиться разом з ними мюзикл "Король Лев". У підписі до фото співак привітав своїх підписників з сімейним святом – Міжнародним днем синів.
"Виявляється, сьогодні день синів! Від щирого серця вітаю всіх мам і тат! Я щасливий бути у ваших рядах! Уявити не міг, яке це щастя бути батьком. Щиро всім його бажаю!" – зазначив співак.
Переглянути цей допис в Instagram
Оказывается, сегодня день сыновей ! От всей души поздравляю всех Мам и Пап !!!! Я счастлив быть в Ваших рядах !!!! Представить не мог, какое это счастье быть родителем. Искренне всем его желаю! #LionKingMusical4ever
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакціюЗавантаження...Коментарі 0
Останні новини
MONATIK опублікував зворушливе сімейне фото
Сьогодні, 18:00
У Володимирі підняли тарифи на опалення
Сьогодні, 17:50
Медіа