У луцькому «Промені» виступатимуть «Вар’яти»*

14 лютого у Променіпрезентуватиме нову програму «Вар'яти-шоу».Талановиті гумористи і актори – справжні улюбленці публіки. За вісім років існування «Вар'яти-шоу» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку."Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи! «ВАР’ЯТИ-ШОУ» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю! У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках. І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.Купуйте квитки на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.