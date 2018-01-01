У луцькому «Промені» виступатимуть «Вар’яти»*
Сьогодні, 17:23
14 лютого у Промені Сергій Притула презентуватиме нову програму «Вар'яти-шоу».
Талановиті гумористи і актори – справжні улюбленці публіки. За вісім років існування «Вар'яти-шоу» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку.
"Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи! «ВАР’ЯТИ-ШОУ» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю! У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках. І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.
Купуйте квитки на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Талановиті гумористи і актори – справжні улюбленці публіки. За вісім років існування «Вар'яти-шоу» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку.
"Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи! «ВАР’ЯТИ-ШОУ» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю! У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках. І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.
Купуйте квитки на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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