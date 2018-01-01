Добра, активна і любить людей: собаці Беллі, яку врятували активісти, досі шукають господаря





Про це розповіла лікарка-ветеринар, власниця клініки «Кіт Леопольд» Яна Коханюк, - пише



За її словами, вага Белли на момент прийняття у ветеринарку клініку становила 14 кілограмів. Також у собаки практично повністю була відсутня шерсть. Вже зараз, коли минуло більше трьох місяців лікування, вага собаки збільшилась на 12 кілограмів.



Белла вже провакцинована, чіпована, має ветеринарний паспорт. Ближче до Нового року або ж одразу після свят собаку планують стерилізувати.



«Вона вже вивчила команди. Взагалі Белла гарно вчиться. Вміє давати лапу, знає команду «фу», іде до мене, реагує на команду «сидіти», – розповіла ветеринарка.



Протягом цього часу тварині досі не можуть знайти господаря. Лучанин, який виявляв ініціативу взяти собаку до себе, пізніше відмовився, оскільки вже має двох собак. То ж Белла продовжує жити у ветеринарній клініці.



«На вихідні я забираю її до себе додому. Ми часто вивозимо її вигулювати на природу, бо в неї дуже багато енергії. То ми її в ліс чи в поля привозимо, щоб вона побігала і подурачилася», – розповіла Яна.



Наразі стан здоров’я Белли задовільний, собака більше не потребує особливого догляду та утримання. Тому з грудня тварину переводитимуть на звичайний корм для собак.



Ветеринарка каже, що Белла – добродушна собака, яка любить людей. Тож найближчим часом тварині знову шукатимуть нового господаря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Собака Белла, яку влітку активісти знайшли у виснаженому стані, досі не має господаря.Про це розповіла лікарка-ветеринар, власниця клініки «Кіт Леопольд», - пише Перший За її словами, вага Белли на момент прийняття у ветеринарку клініку становила 14 кілограмів. Також у собаки практично повністю була відсутня шерсть. Вже зараз, коли минуло більше трьох місяців лікування, вага собаки збільшилась на 12 кілограмів.Белла вже провакцинована, чіпована, має ветеринарний паспорт. Ближче до Нового року або ж одразу після свят собаку планують стерилізувати.«Вона вже вивчила команди. Взагалі Белла гарно вчиться. Вміє давати лапу, знає команду «фу», іде до мене, реагує на команду «сидіти», – розповіла ветеринарка.Протягом цього часу тварині досі не можуть знайти господаря. Лучанин, який виявляв ініціативу взяти собаку до себе, пізніше відмовився, оскільки вже має двох собак. То ж Белла продовжує жити у ветеринарній клініці.«На вихідні я забираю її до себе додому. Ми часто вивозимо її вигулювати на природу, бо в неї дуже багато енергії. То ми її в ліс чи в поля привозимо, щоб вона побігала і подурачилася», – розповіла Яна.Наразі стан здоров’я Белли задовільний, собака більше не потребує особливого догляду та утримання. Тому з грудня тварину переводитимуть на звичайний корм для собак.Ветеринарка каже, що Белла – добродушна собака, яка любить людей. Тож найближчим часом тварині знову шукатимуть нового господаря.

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