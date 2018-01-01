Волинян закликали попрацювати святими Миколаями для діток важкої долі

На Волині закликали підтримати благодійну ініціативу та відвідати діток у реабілітаційних центрах та притулках області.Про це у Facebook повідомив громадський діячТак, волонтери Всеукраїнського благодійно-волонтерського фонду "Слава" мають на меті напередодні свята відвідати КС "Луцький навчально-реабілітаційного центру", "Крупівський навчально- реабілітаційний центр для дітей з вадами зору "Крупа", "Ківерцівське дошкільне відділення "Сонечко" Крупівського навчально-реабілітаційного центру", "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Промінь" м.Луцьк", "Рожищенський дитячий притулок"."Тому, просимо вас максимально долучитись до наших відвідувань. День Св. Миколая для всіх дітей без винятку, особливо для тих, які не зможуть іх отримати від батьків, для тих, кому потрібна наша підтримка і увага. Давайте покладемо в маьенькі долоньки трохи радості, а в оченятах запалимо щастя!Не будьмо байдужими! Робімо Добро Разом!", - йдеться у повідомленні.