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У Ковелі вшанували пам'ять жертв голодоморів. ФОТО

У Ковелі вшанували пам'ять жертв голодоморів. ФОТО
У Ковелі до Дня пам’яті жертв голодоморів у Народному домі «Просвіта» відбувся концерт-реквієм.

На захід прийшли люди старшого віку, юні й молоді, представники міської влади, громадськості, духовенства, - повідомили у ковельській мерії.

Після концерту всі вирушили до меморіальної стели «Хрест пам’яті жертвам більшовицького терору», аби у молитві пом’янути тих, хто пішов в небуття.

Панахиду відслужив міський декан УПЦ КП протоієрей Василь Мичко з духовенством.

Учасники мітингу поклали квіти та поставили лампадки до підніжжя меморіальної стели.

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Теги: Голодомор, Ковель
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