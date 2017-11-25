У Ковелі вшанували пам'ять жертв голодоморів. ФОТО





На захід прийшли люди старшого віку, юні й молоді, представники міської влади, громадськості, духовенства, - повідомили у ковельській мерії.



Після концерту всі вирушили до меморіальної стели «Хрест пам’яті жертвам більшовицького терору», аби у молитві пом’янути тих, хто пішов в небуття.



Панахиду відслужив міський декан УПЦ КП протоієрей Василь Мичко з духовенством.



Учасники мітингу поклали квіти та поставили лампадки до підніжжя меморіальної стели.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі до Дня пам’яті жертв голодоморів у Народному домі «Просвіта» відбувся концерт-реквієм.На захід прийшли люди старшого віку, юні й молоді, представники міської влади, громадськості, духовенства, - повідомили у ковельській мерії.Після концерту всі вирушили до меморіальної стели «Хрест пам’яті жертвам більшовицького терору», аби у молитві пом’янути тих, хто пішов в небуття.Панахиду відслужив міський декан УПЦ КП протоієрей Василь Мичко з духовенством.Учасники мітингу поклали квіти та поставили лампадки до підніжжя меморіальної стели.

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