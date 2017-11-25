У Ковелі вшанували пам'ять жертв голодоморів. ФОТО
Сьогодні, 20:00
У Ковелі до Дня пам’яті жертв голодоморів у Народному домі «Просвіта» відбувся концерт-реквієм.
На захід прийшли люди старшого віку, юні й молоді, представники міської влади, громадськості, духовенства, - повідомили у ковельській мерії.
Після концерту всі вирушили до меморіальної стели «Хрест пам’яті жертвам більшовицького терору», аби у молитві пом’янути тих, хто пішов в небуття.
Панахиду відслужив міський декан УПЦ КП протоієрей Василь Мичко з духовенством.
Учасники мітингу поклали квіти та поставили лампадки до підніжжя меморіальної стели.
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На захід прийшли люди старшого віку, юні й молоді, представники міської влади, громадськості, духовенства, - повідомили у ковельській мерії.
Після концерту всі вирушили до меморіальної стели «Хрест пам’яті жертвам більшовицького терору», аби у молитві пом’янути тих, хто пішов в небуття.
Панахиду відслужив міський декан УПЦ КП протоієрей Василь Мичко з духовенством.
Учасники мітингу поклали квіти та поставили лампадки до підніжжя меморіальної стели.
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