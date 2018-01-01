Роман лідера «Фіолета» похвалив відомий письменник
Сьогодні, 20:47
Роман співака з Луцька, лідера гурту «Фіолет» Сергія Мартинюка «Капітан Смуток» набув розголосу ще до свого виходу.
Про це пише Перший.
Не оминув увагою цю подія і відомий письменник Юрій Винничук. Допис про роман письменник виклав на своїй сторінці у Facebook, подаємо його без змін:
«Капітан Смуток» Сергія Мартинюка свідчить, що таки можна і варто поєднувати в собі різні таланти. Головне тут бути сміливим. Інакше б чого аж Юрко Андрухович написав би передмову?
«Ніяк не можу повірити, що фронтмен гурту, музику якого я не витримую довше двох хвилин (!!!), і автор цієї прози, від якої часом так важко мені відірватися — одна й та ж людина. Цей солодкавий і, на жаль, такий типово український «дівчачий рок» в моїй уяві ніяк не хоче корелювати з жорсткістю та мудрістю, справжністю та цинічною ніжністю, а головне — з максималізмом романного письма».
І є, те, що є. Це файне і смакує.
Там безліч крилатих фраз. Вони можуть комусь не сподобатися, але це бравурний стиль Буковскі, якому ви вибачаєте все – і пердіння, і ригання, і блювання. Але українському автору - зась. Він мусить пукати фіялками, ригати круасанчиками, а з носа виколупувати винятково родзинки.
«Зрештою, жінки — ще ті ранні яблучка: дозрівають швидко, смакують молодими, довго не лежать. Ми інші. Наш смак проходить випробування холодними зимами мовчання та залізного терпіння. залежно від географії поширення»...
«Західні перебирають. Південні – прошені. Східнячки мають свою неповторну, майже пропащу красу. Був би художником, намалював»
« – Секс — це завжди змагання, — сказав якось Пі. — Між своїм “хочу” та її “спробуй тільки розчарувати мене”.
«— Бажання злягатися — це так же природно, як бажання їсти. Неприродно заперечувати його в собі, — усміхаючись, стверджував Пі. — Збоченці не ті, хто багато кохаються, а ті, хто знаходять у собі причини не кохатися.
І на фініш: «Ти ж маєш розуміти, братику: хтось у цьому світі має грати і страшних жінок».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Перший.
Не оминув увагою цю подія і відомий письменник Юрій Винничук. Допис про роман письменник виклав на своїй сторінці у Facebook, подаємо його без змін:
«Капітан Смуток» Сергія Мартинюка свідчить, що таки можна і варто поєднувати в собі різні таланти. Головне тут бути сміливим. Інакше б чого аж Юрко Андрухович написав би передмову?
«Ніяк не можу повірити, що фронтмен гурту, музику якого я не витримую довше двох хвилин (!!!), і автор цієї прози, від якої часом так важко мені відірватися — одна й та ж людина. Цей солодкавий і, на жаль, такий типово український «дівчачий рок» в моїй уяві ніяк не хоче корелювати з жорсткістю та мудрістю, справжністю та цинічною ніжністю, а головне — з максималізмом романного письма».
І є, те, що є. Це файне і смакує.
Там безліч крилатих фраз. Вони можуть комусь не сподобатися, але це бравурний стиль Буковскі, якому ви вибачаєте все – і пердіння, і ригання, і блювання. Але українському автору - зась. Він мусить пукати фіялками, ригати круасанчиками, а з носа виколупувати винятково родзинки.
«Зрештою, жінки — ще ті ранні яблучка: дозрівають швидко, смакують молодими, довго не лежать. Ми інші. Наш смак проходить випробування холодними зимами мовчання та залізного терпіння. залежно від географії поширення»...
«Західні перебирають. Південні – прошені. Східнячки мають свою неповторну, майже пропащу красу. Був би художником, намалював»
« – Секс — це завжди змагання, — сказав якось Пі. — Між своїм “хочу” та її “спробуй тільки розчарувати мене”.
«— Бажання злягатися — це так же природно, як бажання їсти. Неприродно заперечувати його в собі, — усміхаючись, стверджував Пі. — Збоченці не ті, хто багато кохаються, а ті, хто знаходять у собі причини не кохатися.
І на фініш: «Ти ж маєш розуміти, братику: хтось у цьому світі має грати і страшних жінок».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Роман лідера «Фіолета» похвалив відомий письменник
Сьогодні, 20:47
ПриватБанк разом із клієнтами створять новорічне диво для пацієнтів дитячих лікарень*
Сьогодні, 20:12
У Ковелі вшанували пам'ять жертв голодоморів. ФОТО
Сьогодні, 20:00
Медіа