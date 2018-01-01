вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Роман лідера «Фіолета» похвалив відомий письменник

Роман лідера «Фіолета» похвалив відомий письменник
Роман співака з Луцька, лідера гурту «Фіолет» Сергія Мартинюка «Капітан Смуток» набув розголосу ще до свого виходу.

Про це пише Перший.

Не оминув увагою цю подія і відомий письменник Юрій Винничук. Допис про роман письменник виклав на своїй сторінці у Facebook, подаємо його без змін:

«Капітан Смуток» Сергія Мартинюка свідчить, що таки можна і варто поєднувати в собі різні таланти. Головне тут бути сміливим. Інакше б чого аж Юрко Андрухович написав би передмову?

«Ніяк не можу повірити, що фронтмен гурту, музику якого я не витримую довше двох хвилин (!!!), і автор цієї прози, від якої часом так важко мені відірватися — одна й та ж людина. Цей солодкавий і, на жаль, такий типово український «дівчачий рок» в моїй уяві ніяк не хоче корелювати з жорсткістю та мудрістю, справжністю та цинічною ніжністю, а головне — з максималізмом романного письма».

І є, те, що є. Це файне і смакує.

Там безліч крилатих фраз. Вони можуть комусь не сподобатися, але це бравурний стиль Буковскі, якому ви вибачаєте все – і пердіння, і ригання, і блювання. Але українському автору - зась. Він мусить пукати фіялками, ригати круасанчиками, а з носа виколупувати винятково родзинки.

«Зрештою, жінки — ще ті ранні яблучка: дозрівають швидко, смакують молодими, довго не лежать. Ми інші. Наш смак проходить випробування холодними зимами мовчання та залізного терпіння. залежно від географії поширення»...

«Західні перебирають. Південні – прошені. Східнячки мають свою неповторну, майже пропащу красу. Був би художником, намалював»

« – Секс — це завжди змагання, — сказав якось Пі. — Між своїм “хочу” та її “спробуй тільки розчарувати мене”.

«— Бажання злягатися — це так же природно, як бажання їсти. Неприродно заперечувати його в собі, — усміхаючись, стверджував Пі. — Збоченці не ті, хто багато кохаються, а ті, хто знаходять у собі причини не кохатися.

І на фініш: «Ти ж маєш розуміти, братику: хтось у цьому світі має грати і страшних жінок».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: книга, Фіолет, Юрій Винничук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як вас не любити, «бляхарі» мої: луцького волонтера «підрізало» авто на єврономерах
Сьогодні, 21:04
«Зміни до Конституції є ключовими», – Ігор Лапін про курс на НАТО та ЄС
Сьогодні, 20:51
Роман лідера «Фіолета» похвалив відомий письменник
Сьогодні, 20:47
ПриватБанк разом із клієнтами створять новорічне диво для пацієнтів дитячих лікарень*
Сьогодні, 20:12
У Ковелі вшанували пам'ять жертв голодоморів. ФОТО
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Волинян закликають допомогти зібрати книги українською мовою для бібліотек на сході України Волинян закликають допомогти зібрати книги українською мовою для бібліотек на сході України
05 листопад, 07:38
У Луцьку презентують книгу про те, як стати могутньою особистістю У Луцьку презентують книгу про те, як стати могутньою особистістю
29 жовтень, 16:42
У Луцьку дадуть більше грошей на друк книг для незрячих У Луцьку дадуть більше грошей на друк книг для незрячих
26 жовтень, 11:28
«Фіолет» випустив альбом із саундтреками до серіалу «Школа» «Фіолет» випустив альбом із саундтреками до серіалу «Школа»
17 жовтень, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як вас не любити, «бляхарі» мої: луцького волонтера «підрізало» авто на єврономерах
Сьогодні, 21:04
 0
«Зміни до Конституції є ключовими», – Ігор Лапін про курс на НАТО та ЄС
Сьогодні, 20:51
 0
Роман лідера «Фіолета» похвалив відомий письменник
Сьогодні, 20:47
 0
ПриватБанк разом із клієнтами створять новорічне диво для пацієнтів дитячих лікарень*
Сьогодні, 20:12
 0
У Ковелі вшанували пам'ять жертв голодоморів. ФОТО
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8