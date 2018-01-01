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Як вас не любити, «бляхарі» мої: луцького волонтера «підрізало» авто на єврономерах

Як вас не любити, «бляхарі» мої: луцького волонтера «підрізало» авто на єврономерах
На вулиці у Луцьку відомого місцевого волонтера Василя Нагорного підрізав автомобіль Mercedes на єврономерах.

Про це Нагорний написав у соціальній мережі Facebook.

«Як вас не любити, «бляхарі» мої», - іронічно зауважив волонтер.

«Сьогодні на вулиці Парковій, той самий «мерс» на бляхах, з тим самим водієм підрізав, причому навмисно, і тицяв кулака у вікно», - зазначив Василь Нагорний.

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Теги: євробляхи, Луцьк
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Коментарі 1
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розвелося як ... тих бляхарів
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