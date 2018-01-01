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У Луцьку розпочався фестиваль «Docudays UA». ВІДЕО

У Луцьку розпочався фестиваль «Docudays UA». ВІДЕО
У Луцьку розпочався Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays UA».

Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Тема фестивалю - рівні можливості для усіх, не залежно від уподобань чи особливостей, а також дискримінація, з якою стикаються люди у різних країнах, - розповіла координатор фестивалю Богдана Стельмах.

Покази фільмів і обговорення стрічок відбуватиметься у Луцьку до 8 грудня.

Вхід на сеанси вільний.


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Теги: кіно, фільм
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