У Луцьку розпочався фестиваль «Docudays UA». ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
У Луцьку розпочався Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays UA».
Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Тема фестивалю - рівні можливості для усіх, не залежно від уподобань чи особливостей, а також дискримінація, з якою стикаються люди у різних країнах, - розповіла координатор фестивалю Богдана Стельмах.
Покази фільмів і обговорення стрічок відбуватиметься у Луцьку до 8 грудня.
Вхід на сеанси вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Тема фестивалю - рівні можливості для усіх, не залежно від уподобань чи особливостей, а також дискримінація, з якою стикаються люди у різних країнах, - розповіла координатор фестивалю Богдана Стельмах.
Покази фільмів і обговорення стрічок відбуватиметься у Луцьку до 8 грудня.
Вхід на сеанси вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі волонтери планують привітати 15 тисяч дітей
Сьогодні, 21:33
У Луцьку розпочався фестиваль «Docudays UA». ВІДЕО
Сьогодні, 21:19
Медіа