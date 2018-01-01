У Луцьку розпочався фестиваль «Docudays UA». ВІДЕО





Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.



Тема фестивалю - рівні можливості для усіх, не залежно від уподобань чи особливостей, а також дискримінація, з якою стикаються люди у різних країнах, - розповіла координатор фестивалю Богдана Стельмах.



Покази фільмів і обговорення стрічок відбуватиметься у Луцьку до 8 грудня.



Вхід на сеанси вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочався Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Docudays UA».Про це повідомляє UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Тема фестивалю - рівні можливості для усіх, не залежно від уподобань чи особливостей, а також дискримінація, з якою стикаються люди у різних країнах, - розповіла координатор фестивалюПокази фільмів і обговорення стрічок відбуватиметься у Луцьку до 8 грудня.Вхід на сеанси вільний.

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