У волинських селах хочуть створити комп’ютеризовані відділення пошти





Про це пише



У селі Тростянець приміщення місцевого поштового відділення – на вигляд біднувате і дах аварійний. Працює пошта лише 3 дні у тиждень та обслуговує 5 навколишніх населених пунктів. Наталія Клюкас цій роботі віддала 20 років життя, аж днями почула що відділення зв’язку хочуть закрити.



Тростянецький сільський голова Олександр Ковальчук має власні бачення розвитку місцевого відділення пошти. На камеру коментувати ситуацію посадовець довго не погоджувався, бо, мовляв, нема про що говорити. Адже порозуміння з регіональним керівництвом «Укрпошти», каже очільник села, знайти не виходить. Зрештою, таки вмовили Олександра Ковальчука поділитися планами.



«Що ж це за такі непорозуміння між тростянецьким головою громади та керівництвом «Укрпошти»? Та чому, власне, Олександр Ковальчук так прагне забрати приміщення відділення на баланс сільради? На ці запитання ми знайшли відповідь у регіональному відділенні», - йдеться у повідомленні.



Попри все, запевнив керівник регіонального управління «Укрпошти» Іван Шевчук, поштове відділення у Тростянці буде, і плани сільського голови на робочий процес ніяк не вплинуть.



Шевчук запевняє, що планує створити комп'ютеризовані відділення поштового зв'язку в кожному селі Волині з населенням понад 2 тисячі осіб.



Варто зазначити, що основною причиною закриття поштових відділень у кількох населених пунктах Волині стало звільнення працівників, які отримували мізерну зарплату. До слова, заробітна плата керівника регіонального управління «Укрпошти» Івана Шевчука становить 50 тисяч гривень в місяць, і цього він не приховує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни, а надто ті, що живуть у районах, забили на сполох, бо почули, що поштові відділення, яких і так залишилось обмаль, хочуть взагалі зачинити.Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.Луцьк.У селі Тростянець приміщення місцевого поштового відділення – на вигляд біднувате і дах аварійний. Працює пошта лише 3 дні у тиждень та обслуговує 5 навколишніх населених пунктів. Наталія Клюкас цій роботі віддала 20 років життя, аж днями почула що відділення зв’язку хочуть закрити.Тростянецький сільський головамає власні бачення розвитку місцевого відділення пошти. На камеру коментувати ситуацію посадовець довго не погоджувався, бо, мовляв, нема про що говорити. Адже порозуміння з регіональним керівництвом «Укрпошти», каже очільник села, знайти не виходить. Зрештою, таки вмовили Олександра Ковальчука поділитися планами.«Що ж це за такі непорозуміння між тростянецьким головою громади та керівництвом «Укрпошти»? Та чому, власне, Олександр Ковальчук так прагне забрати приміщення відділення на баланс сільради? На ці запитання ми знайшли відповідь у регіональному відділенні», - йдеться у повідомленні.Попри все, запевнив керівник регіонального управління «Укрпошти», поштове відділення у Тростянці буде, і плани сільського голови на робочий процес ніяк не вплинуть.Шевчук запевняє, що планує створити комп'ютеризовані відділення поштового зв'язку в кожному селі Волині з населенням понад 2 тисячі осіб.Варто зазначити, що основною причиною закриття поштових відділень у кількох населених пунктах Волині стало звільнення працівників, які отримували мізерну зарплату. До слова, заробітна плата керівника регіонального управління «Укрпошти» Івана Шевчука становить 50 тисяч гривень в місяць, і цього він не приховує.

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