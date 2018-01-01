24 листопада на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкує ведуча Галина Падалко (на фото).
24 листопада особисте свято також у телеведучого та медіа-менеджера Тараса Шкітера, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, у художника, скульптора, арт-терапевта Віктора Дембицького, екс-голови Рожищенської РДА Вадима Дулюка, отця Романа Мойсея, директора підприємства «Санрайз» Юрія Девіцького та генерального директора ФК «Волинь» Євгенії Жуховицької.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Віктор і Максим.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Також 24 листопада у 1942 році народилася волинський педагог, заслужений працівник народної освіти України Ганна Маслай.
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24 листопада особисте свято також у телеведучого та медіа-менеджера Тараса Шкітера, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, у художника, скульптора, арт-терапевта Віктора Дембицького, екс-голови Рожищенської РДА Вадима Дулюка, отця Романа Мойсея, директора підприємства «Санрайз» Юрія Девіцького та генерального директора ФК «Волинь» Євгенії Жуховицької.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Віктор і Максим.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Також 24 листопада у 1942 році народилася волинський педагог, заслужений працівник народної освіти України Ганна Маслай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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