вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

24 листопада на Волині: гортаючи календар

24 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує ведуча Галина Падалко (на фото).

24 листопада особисте свято також у телеведучого та медіа-менеджера Тараса Шкітера, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, у художника, скульптора, арт-терапевта Віктора Дембицького, екс-голови Рожищенської РДА Вадима Дулюка, отця Романа Мойсея, директора підприємства «Санрайз» Юрія Девіцького та генерального директора ФК «Волинь» Євгенії Жуховицької.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Віктор і Максим.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.

Також 24 листопада у 1942 році народилася волинський педагог, заслужений працівник народної освіти України Ганна Маслай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
24 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На українця в Польщі завели кримінал через тризуб на авто
23 листопад, 22:53
«Чорна п’ятниця» в ТРЦ «ПортCity». ФОТОРЕПОРТАЖ
23 листопад, 22:15
Лучани радіють першому снігу. ФОТО
23 листопад, 22:06
У волинських селах хочуть створити комп’ютеризовані відділення пошти
23 листопад, 21:44
Схожі новини
23 листопада на Волині: гортаючи календар 23 листопада на Волині: гортаючи календар
23 листопад, 00:00
22 листопада на Волині: гортаючи календар 22 листопада на Волині: гортаючи календар
22 листопад, 00:00
21 листопада на Волині: гортаючи календар 21 листопада на Волині: гортаючи календар
21 листопад, 00:00
20 листопада на Волині: гортаючи календар 20 листопада на Волині: гортаючи календар
20 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На українця в Польщі завели кримінал через тризуб на авто
23 листопад, 22:53
 0
«Чорна п’ятниця» в ТРЦ «ПортCity». ФОТОРЕПОРТАЖ
23 листопад, 22:15
 0
Лучани радіють першому снігу. ФОТО
23 листопад, 22:06
 0
У волинських селах хочуть створити комп’ютеризовані відділення пошти
23 листопад, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8