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На українця в Польщі завели кримінал через тризуб на авто

На українця в Польщі завели кримінал через тризуб на авто
Поліція Перемишля почала розслідування проти викладача Львівської політехніки Івана Кульчицького. Польським правоохоронцям не сподобалась наклейка з гербом України на автомобілі українця.

Про це повідомляє 24 канал.

Так, інцидент трапився ще у суботу, 17 листопада. Тоді мешканець Перемишля Томаш «здійснив громадянське затримання автомобіля на українській реєстрації» – заблокував автомобіль Кульчицького та викликав поліцію через наліпку із зображенням тризуба на задньому бампері.

Громадянин Польщі звинуватив українця в тому, що тризуб був зображений не золотим на синьому тлі, а червоним на чорному. Поруч із наліпкою було також зображення лева – символу Львова, а також герб Львова.

На українця в Польщі завели кримінал через тризуб на авто


Видання зазначає, що громадянин Польщі вийшов зі свого авто та підійшов до білого автомобіля Nissan Juke, яким подорожував Іван Кульчицький.

Чоловік вимагав зняти наліпку, натомість Кульчицький відмовив та поїхав. За кількасот метрів поляк наздогнав автомобіль Кульчицького, підрізав, заблокував та викликав поліцію.

«Викликали місцеву поліцію, для якої ситуація стала певним «менінгітом», адже є явне порушення всіх дорожніх правил зі сторони їх громадянина, а з іншого боку цей громадянин висуває нам звинувачення у злочині відповідно до нового варіанту польського закону про заборону тоталітаризму, за яким нібито забороняється і певна українська символіка», – розповів Кульчицький у Facebook.

Поліція на місці зареєструвала заяву Томаша про підозру на скоєння злочину. Івана Кульчицького допитали як свідка. Врешті, наліпку з автомобіля він таки зняв. У вівторок, 20 листопада, поліція почала офіційне розслідування цієї справи.

Видання Zaxid.net. повідомляє, що Кульчицький також подав заяву до поліції. Він розповів, що звернувся до генерального консула у Любліні Василя Павлюка з приводу цього інциденту та готує такі ж звернення до українського МЗС та інших відомств.

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Теги: Польща, скандал
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Коментарі 2
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Друзі? Браття-європейці? Б...дь, немає слів! За мою татушку у вигляді тризубу (не видиму в сорочці/футболці) мене, певно, довічно посадити в ляхлендії треба...
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Собаки польські ,тризуб ім не сподобався ,це такі ж наші "друзі"як свиноруси .
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