Суд відібрав у фермерів на Волині землю за 13 мільйонів

За втручання прокуратури на Волині державі повернули самовільно зайняту фермерським господарством земельну ділянку вартістю 13 мільйонів гривень.Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.На виконання рішення Господарського суду Волинської області, яким задоволено позов Ковельської місцевої прокуратури, одне з фермерських господарств Ковельського району звільнило самовільно зайняту земельну ділянку площею понад 18 га й вартістю 13 млн. грн., що знаходиться за межами населеного пункту села Грушівка Білашівської сільської ради.Прокурори зверталися до суду з позовною заявою в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру в області, адже у ході проведеної ГУ Держгеокадастру перевірки з'ясувалося, що фермерське господарство без жодних правовстановлюючих документів використовує цю земельну ділянку.Ділянка із земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності була оброблена та засіяна пшеницею. При цьому договір оренди землі господарство не укладало й рішення органу місцевого самоврядування або державної влади про надання земельної ділянки в користування фермерського господарства не приймалося.Факту самовільного зайняття ділянки фермери не заперечували, проте станом на кінець серпня 2018 року добровільно її не звільнили та не повернули.У справу втрутилася прокуратура.Нині фермери звільнили самовільно зайняту земельну ділянку.