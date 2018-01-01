Під колесами автобуса на Волині загинула директор школи, - ЗМІ

сталася на автостанції у Горохові, загинула директор сільської школи.



Про це повідомляє



Трагедія трапилася по обіді 23 листопада у Горохові на автостанції. Під колеса рейсового автобуса «I-VAN», сполученням «Луцьк-Антонівка», потрапила 61-річна жінка. Вона загинула на місці.



Попередньо відомо, що вона працювала директором школи в одному з сіл району.



За кермом автобуса перебував 53-річний житель райцентру. Він збив пішохода, рухаючись заднім ходом від платформи на території автостанції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час трагедії, щоу Горохові, загинула директор сільської школи.Про це повідомляє Вісник і К Трагедія трапилася по обіді 23 листопада у Горохові на автостанції. Під колеса рейсового автобуса «I-VAN», сполученням «Луцьк-Антонівка», потрапила 61-річна жінка. Вона загинула на місці.Попередньо відомо, що вона працювала директором школи в одному з сіл району.За кермом автобуса перебував 53-річний житель райцентру. Він збив пішохода, рухаючись заднім ходом від платформи на території автостанції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію