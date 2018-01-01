вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під колесами автобуса на Волині загинула директор школи, - ЗМІ

Під колесами автобуса на Волині загинула директор школи, - ЗМІ
Під час трагедії, що сталася на автостанції у Горохові, загинула директор сільської школи.

Про це повідомляє Вісник і К.

Трагедія трапилася по обіді 23 листопада у Горохові на автостанції. Під колеса рейсового автобуса «I-VAN», сполученням «Луцьк-Антонівка», потрапила 61-річна жінка. Вона загинула на місці.

Попередньо відомо, що вона працювала директором школи в одному з сіл району.

За кермом автобуса перебував 53-річний житель райцентру. Він збив пішохода, рухаючись заднім ходом від платформи на території автостанції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під колесами автобуса на Волині загинула директор школи, - ЗМІ
Сьогодні, 00:33
24 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На українця в Польщі завели кримінал через тризуб на авто
23 листопад, 22:53
«Чорна п’ятниця» в ТРЦ «ПортCity». ФОТОРЕПОРТАЖ
23 листопад, 22:15
Лучани радіють першому снігу. ФОТО
23 листопад, 22:06
Схожі новини
На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці
19 листопад, 18:32
На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
28 вересень, 05:10
На Волині військовий, який збив жінку на смерть і втік, отримав «умовно» На Волині військовий, який збив жінку на смерть і втік, отримав «умовно»
15 вересень, 14:15
У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+ У Ковелі бус на смерть збив чоловіка: просять опізнати тіло. ФОТО 18+
07 вересень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під колесами автобуса на Волині загинула директор школи, - ЗМІ
Сьогодні, 00:33
 0
24 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На українця в Польщі завели кримінал через тризуб на авто
23 листопад, 22:53
 0
«Чорна п’ятниця» в ТРЦ «ПортCity». ФОТОРЕПОРТАЖ
23 листопад, 22:15
 0
Лучани радіють першому снігу. ФОТО
23 листопад, 22:06
 0
Медіа
відео
1/8