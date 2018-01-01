Під колесами автобуса на Волині загинула директор школи, - ЗМІ
Сьогодні, 00:33
Під час трагедії, що сталася на автостанції у Горохові, загинула директор сільської школи.
Про це повідомляє Вісник і К.
Трагедія трапилася по обіді 23 листопада у Горохові на автостанції. Під колеса рейсового автобуса «I-VAN», сполученням «Луцьк-Антонівка», потрапила 61-річна жінка. Вона загинула на місці.
Попередньо відомо, що вона працювала директором школи в одному з сіл району.
За кермом автобуса перебував 53-річний житель райцентру. Він збив пішохода, рухаючись заднім ходом від платформи на території автостанції.
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Про це повідомляє Вісник і К.
Трагедія трапилася по обіді 23 листопада у Горохові на автостанції. Під колеса рейсового автобуса «I-VAN», сполученням «Луцьк-Антонівка», потрапила 61-річна жінка. Вона загинула на місці.
Попередньо відомо, що вона працювала директором школи в одному з сіл району.
За кермом автобуса перебував 53-річний житель райцентру. Він збив пішохода, рухаючись заднім ходом від платформи на території автостанції.
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