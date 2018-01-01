У Ковелі вшанували жертв Голодомору. ФОТО

У Ковелі до Дня пам’яті жертв голодоморів у Народному домі «Просвіта» відбувся концерт-реквієм за участю камерного оркестру «Квінта».Про це повідомили у Ковельській міськраді.На захід прийшли люди старшого віку, юні й молоді, представники міської влади, громадськості, духовенства.Ведучаперегорнула трагічні сторінки нашого минулого. Голодомор 1932-33 років – нечуваний злочин в історії людства. Він забрав мільйони людських життів, осиротив, вигнав український народ із рідних домівок, з прадідівської землі шукати хліба.Тогочасна влада прагнула позбавити нашу націю її волелюбного духу, стерти генетичну пам’ять народу, викорінити думки про свободу та власну державу.Саме факт, що цей голодомор був штучно створений, ставить його поруч з іншими злодіяннями, що спричинили масове вбивство людей.85 років минуло від часу страшних подій. На сцені горить 85 свічок пам’яті, звучать мелодії молитви, страждання, туги, болюКовельчани, схиливши голови у скорботі, вшанували хвилиною мовчання жертв голодоморів.Після концерту всі вирушили до меморіальної стели «Хрест пам’яті жертвам більшовицького терору», аби у молитві пом’янути тих, хто пішов в небуття.Панахиду відслужив міський декан УПЦ КП протоієрейз духовенством.Учасники мітингу поклали квіти та поставили лампадки до підніжжя меморіальної стели.