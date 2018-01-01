Філарет закликав запалити Свічу пам’яті

Предстоятель УПЦ КП патріархзвернувся до українців і усіх людей доброї волі у зв’язку із 85 роковинами Голодомору-геноциду українського народу 1932-33 років. Зокрема він закликав запалити у суботу свічку пам’яті на спомин про жертв цього злочину.Звернення, опубліковане на сторінці предстоятеля УПЦ КП у соціальній мережі Facebook, подаємо у повному обсязі:«Дорогі брати і сестри, співгромадяни, світове українство та всі люди доброї волі!В ці дні український народ та люди доброї волі різних національностей у всьому світі відзначають 85-ті роковини Голодомору-геноциду українського народу – злочину, спланованого та здійсненого сталінським більшовицьким керівництвом Радянського Союзу в 1932-33 рр. Цей жахливий злочин проти людяності, одне з найбільш жорстоких масових вбивств за всю історію, коли за кілька місяців голодною смертю радянською владою свідомо було вбито мільйони людей – має бути однозначно засуджений.Десятиліттями правда про Голодомор старанно приховувалася злочинцями – але збереглася в пам’яті народу та завдяки подвижницькій праці громадських активістів, правозахисників, істориків, незалежної Української держави та друзів України в усьому світі стає все ширше відомою.Видимою ознакою відновлення правди та пам’яті стали Меморіал та музей у Києві, пам’ятні знаки та хрести, щорічні заходи з ушанування жертв Голодомору-геноциду. Бо доки ми і світ пам’ятатимемо – ми будемо мати можливість і силу боротися за те, щоби зло було осуджене і подібні злочини не могли повторитися.Частиною нашої боротьби і нашої надії є свічка пам’яті, яку запалюємо в цей суботній день. Вона є вшануванням заморених голодом, видимим символом нашої молитви за спокій їхніх душ. І також є нагадуванням, що навіть малий вогник може перемагати темряву.Закликаю всіх взяти участь у скорботних заходах, закликаю віруючих до молитви, закликаю всіх, чиє серце не байдуже – запалити цю свічку пам’яті.Нехай Бог упокоїть душі замордованих Голодомором, а народу нашому – нехай дасть сили і мужність перемагати зло і неправду, зберегти мир та єдність, відстояти незалежність України.Царство Небесне, вічна пам’ять і вічний спокій усім, під час Голодомору-геноциду 1932-33 років невинно загиблим!»