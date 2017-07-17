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Мін’юст визнав незаконною передачу Почаївської лаври Московському патріархату

Мін’юст визнав незаконною передачу Почаївської лаври Московському патріархату
Незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври скасовано. Відповідне рішення ухвалила комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, - передає прес-служба Мін’юсту.

«Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні», – зазначила Сукманова.

Вона також поточнила: члени комісії дійшли висновку, що державну реєстрацію на право користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) було проведено з порушеннями вимог законодавства.

«Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно», – зазначила урядовець.

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Теги: Почаївська лавра, Московський патріархат
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