Мін’юст визнав незаконною передачу Почаївської лаври Московському патріархату

Незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври скасовано. Відповідне рішення ухвалила комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.Про це повідомила перший заступник міністра юстиції, - передає прес-служба Мін’юсту.«Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні», – зазначила Сукманова.Вона також поточнила: члени комісії дійшли висновку, що державну реєстрацію на право користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) було проведено з порушеннями вимог законодавства.«Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно», – зазначила урядовець.