Платіжки за газ будуть меншими





Про це пише Оксану Кривенко.



«Проведений моніторинг ринку показав, що переважна більшість операторів газорозподільних мереж у платіжних документах за жовтень цього року здійснила донарахування побутовим споживачам обсягів газу в середньому до 1,5%, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов», - відзначила вона.



За її словами, вузли обліку природного газу в точках передачі газу з газотранспортної системи до газорозподільної системи в автоматичному режимі здійснюють вимірювання при стандартних умовах (20℃), проте лічильники газу у побутових споживачах не здійснюють такої температурної корекції обсягів і вимірюють при фактичній температурі навколишнього середовища.



«Тобто якщо розглядати наведений приклад при фактичній температурі навколишнього середовища в 5℃ виробничо-технологічними втратами операторів ГРМ є 51 кубометр (1000 куб м - 949 куб м)», - підкреслила Кривенко.



Вона також зазначила, що обсяги таких втрат розраховуються відповідно до Методик, затверджених Міненерговугілля. НКРЕКП при розрахунку тарифу врахувала обсяги втрат Операторів ГРМ, які були затвердженні Міненерговугілля.



У Нацкомісії вирішили провести нормативно-правове регулювання даної проблематики через внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» шляхом зміни стандартних умов в частині температури з 20℃ на 0℃. Такі стандарти застосовуються у всіх країнах Європейського Союзу.



Також НКРЕКП рекомендувала Міненерговугіллю виконати вимоги ЗУ «Про ринок природного газу», розробити необхідні технічні регламенти та здійснити перехід до виміру природного газу в енергетичних одиницях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.Про це пише Економічна правда з посиланням на голову НКРЕКП«Проведений моніторинг ринку показав, що переважна більшість операторів газорозподільних мереж у платіжних документах за жовтень цього року здійснила донарахування побутовим споживачам обсягів газу в середньому до 1,5%, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов», - відзначила вона.За її словами, вузли обліку природного газу в точках передачі газу з газотранспортної системи до газорозподільної системи в автоматичному режимі здійснюють вимірювання при стандартних умовах (20℃), проте лічильники газу у побутових споживачах не здійснюють такої температурної корекції обсягів і вимірюють при фактичній температурі навколишнього середовища.«Тобто якщо розглядати наведений приклад при фактичній температурі навколишнього середовища в 5℃ виробничо-технологічними втратами операторів ГРМ є 51 кубометр (1000 куб м - 949 куб м)», - підкреслила Кривенко.Вона також зазначила, що обсяги таких втрат розраховуються відповідно до Методик, затверджених Міненерговугілля. НКРЕКП при розрахунку тарифу врахувала обсяги втрат Операторів ГРМ, які були затвердженні Міненерговугілля.У Нацкомісії вирішили провести нормативно-правове регулювання даної проблематики через внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» шляхом зміни стандартних умов в частині температури з 20℃ на 0℃. Такі стандарти застосовуються у всіх країнах Європейського Союзу.Також НКРЕКП рекомендувала Міненерговугіллю виконати вимоги ЗУ «Про ринок природного газу», розробити необхідні технічні регламенти та здійснити перехід до виміру природного газу в енергетичних одиницях.

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