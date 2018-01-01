У Луцьку відбудеться чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств

6-7 липня 2019 року у Луцьку відбудеться Командний чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств.Про це повідомляє прес-служба міськради.Два дні, 6 та 7 липня, у Луцьку змагатимуться спортсмени з 8 європейських збірних: України, Білорусі, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Іспанії, Естонії та Нідерландів. Такий престижний турнір у місті проводитиметься вперше.Перший заступник міністра молоді та спорту Українизауважив, що це дуже престижні європейські змагання. За його словами, приймати їх почесно.“Україна виборола право приймати їх у 2019 році. Ми повинні належно підготуватися і провести їх на високому рівні”, - додав він.За словами Ігоря Гоцула, такі змагання несуть лише позитив, адже це промоція не тільки України, але й Волині та Луцька. Окрім цього, це сприяє розвитку бізнесу, адже спортсменам та членам федерацій необхідно буде десь проживати, харчуватися.Він наголосив, що орієнтовний бюджет змагань становить 20 мільйонів гривень. Значна частина цих коштів залишиться в економіці Луцька.