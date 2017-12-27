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Луцькій телеведучій зробили пропозицію

Луцькій телеведучій зробили пропозицію
Луцькій телеведучій Галині Падалко запропонували стати обличчям ювелірного бренду.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, мені зробили пропозицію. Пропозицію, від якої не можливо було відмовитися", - зауважила Падалко.

Вона стала обличчям однієї ювелірної компанії.

"Здогадуєтесь якої? Хто відгадає, тому цьомчик та цінний подарунок від компанії", - додала дівчина. І розмістила світлину з майбутньої рекламної кампанії.
Луцькій телеведучій зробили пропозицію

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Теги: юверлірна компанія, прикраси
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