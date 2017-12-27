Луцькій телеведучій зробили пропозицію

Галині Падалко запропонували стати обличчям ювелірного бренду.



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



"Друзі, мені зробили пропозицію. Пропозицію, від якої не можливо було відмовитися", - зауважила Падалко.



Вона стала обличчям однієї ювелірної компанії.



"Здогадуєтесь якої? Хто відгадає, тому цьомчик та цінний подарунок від компанії", - додала дівчина. І розмістила світлину з майбутньої рекламної кампанії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькій телеведучійзапропонували стати обличчям ювелірного бренду.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook."Друзі, мені зробили пропозицію. Пропозицію, від якої не можливо було відмовитися", - зауважила Падалко.Вона стала обличчям однієї ювелірної компанії."Здогадуєтесь якої? Хто відгадає, тому цьомчик та цінний подарунок від компанії", - додала дівчина. І розмістила світлину з майбутньої рекламної кампанії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію