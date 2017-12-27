Луцькій телеведучій зробили пропозицію
Сьогодні, 10:00
Луцькій телеведучій Галині Падалко запропонували стати обличчям ювелірного бренду.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі, мені зробили пропозицію. Пропозицію, від якої не можливо було відмовитися", - зауважила Падалко.
Вона стала обличчям однієї ювелірної компанії.
"Здогадуєтесь якої? Хто відгадає, тому цьомчик та цінний подарунок від компанії", - додала дівчина. І розмістила світлину з майбутньої рекламної кампанії.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі, мені зробили пропозицію. Пропозицію, від якої не можливо було відмовитися", - зауважила Падалко.
Вона стала обличчям однієї ювелірної компанії.
"Здогадуєтесь якої? Хто відгадає, тому цьомчик та цінний подарунок від компанії", - додала дівчина. І розмістила світлину з майбутньої рекламної кампанії.
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Коментарі 1
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