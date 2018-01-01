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В Україну суне негода: синоптики попереджають про сильні снігопади та штормовий вітер

В Україну суне негода: синоптики попереджають про сильні снігопади та штормовий вітер
Протягом 26-27 листопада у низці областей України очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см).

На дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

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Теги: погода, прогноз
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