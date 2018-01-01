В Україну суне негода: синоптики попереджають про сильні снігопади та штормовий вітер





Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.



Вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см).



На дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.



27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

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