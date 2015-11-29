Вижила завдяки мамі: 95-річна лучанка поділилася страшним спогадом про Голодомор

Марія Менжерес поділилася спогадами про часи голоду та смутку.



Про це повідомляє інтернет-видання



Народилась Марія 1923 року в селі Усівка на Київщині. Коли у селян почали конфісковувати і вивозити хліб, їй було 10 років. Пам’ятає, як мама давала їй завдання: вилазити на липу і збирати листочки:



«Ми їх називали лип’яниками. Коли прибирали у хатині, то cтільки їх знаходили. Ми ж ховали, щоб з’їсти не одразу, а залишити на потім…»



Сідали за стіл всією сім’єю, щоб нікого не обділити, щоб ніхто не подумав, що хтось з’їв менше чи більше. Сім’я ж то велика була – аж 9 людей.



В ті роки були страшні морози. Марія Карпівна з кожним спогадом все більше поринає думками у ті часи, коли вона, найменша у сім’ї, разом з мамою збирала померзлу картоплю з рівчака. «Ми ту картопельку сушили, дрібнили, а мама щось додавала, щоб смачніше було», – розповідає 95-річна жінка.



То були гіркі жнива: якраз дозріло жито, пшениця, і так хотілось зірвати хоча б колосок. Марія Карпівна згадує, що з братами йшла пішки до сусіднього села, а об’їждчик (той, хто, об'їжджає ділянки яких-небудь угідь та охороняє їх – ред.) на коні їхав услід:



«Ми боялись того страшного закону про колоски. Я пам’ятаю, як прийшли червоноармійці і забрали у нас навіть торбинки з насінням. Весною треба ж було город садити, а садити немає що. За колосочок могли посадити, то страшний час був».



У серпні 1932 року радянська влада прийняла постанову «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» або так званий «Закон про 5 колосків», згідно з яким за збір п’яти колосків «злочинця» засуджували до десяти років каторги або до страти. Засуджені не підлягали амністії.



«Коли селяни вбивали корів та коней, мати сказала: «Поки у нас буде корова, доти ми будемо жити біля неї». Ми врятувались завдяки тому, що моя мама була надзвичайно мудрою жінкою».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 95-річна лучанкаподілилася спогадами про часи голоду та смутку.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Народилась Марія 1923 року в селі Усівка на Київщині. Коли у селян почали конфісковувати і вивозити хліб, їй було 10 років. Пам’ятає, як мама давала їй завдання: вилазити на липу і збирати листочки:«Ми їх називали лип’яниками. Коли прибирали у хатині, то cтільки їх знаходили. Ми ж ховали, щоб з’їсти не одразу, а залишити на потім…»Сідали за стіл всією сім’єю, щоб нікого не обділити, щоб ніхто не подумав, що хтось з’їв менше чи більше. Сім’я ж то велика була – аж 9 людей.В ті роки були страшні морози. Марія Карпівна з кожним спогадом все більше поринає думками у ті часи, коли вона, найменша у сім’ї, разом з мамою збирала померзлу картоплю з рівчака. «Ми ту картопельку сушили, дрібнили, а мама щось додавала, щоб смачніше було», – розповідає 95-річна жінка.То були гіркі жнива: якраз дозріло жито, пшениця, і так хотілось зірвати хоча б колосок. Марія Карпівна згадує, що з братами йшла пішки до сусіднього села, а об’їждчикна коні їхав услід:«Ми боялись того страшного закону про колоски. Я пам’ятаю, як прийшли червоноармійці і забрали у нас навіть торбинки з насінням. Весною треба ж було город садити, а садити немає що. За колосочок могли посадити, то страшний час був».У серпні 1932 року радянська влада прийняла постанову «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» або так званий «Закон про 5 колосків», згідно з яким за збір п’яти колосків «злочинця» засуджували до десяти років каторги або до страти. Засуджені не підлягали амністії.«Коли селяни вбивали корів та коней, мати сказала: «Поки у нас буде корова, доти ми будемо жити біля неї». Ми врятувались завдяки тому, що моя мама була надзвичайно мудрою жінкою».

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