Погода у Луцьку на неділю, 25 листопада

У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі очікується дрібний дощ.Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.удень синоптики обіцяють до 4 градусів тепла, ввечері температура повітря опуститься до позначки +1 градус. Вітер - західний, 1,9-2,9 м/с.25 листопада вшановується пам’ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана Милостивого, то, знову ж таки, відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину пророблювали такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться — залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.