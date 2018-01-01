Погода у Луцьку на неділю, 25 листопада
Сьогодні, 19:00
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі очікується дрібний дощ.
Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
удень синоптики обіцяють до 4 градусів тепла, ввечері температура повітря опуститься до позначки +1 градус. Вітер - західний, 1,9-2,9 м/с.
25 листопада вшановується пам’ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана Милостивого, то, знову ж таки, відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину пророблювали такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться — залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.
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Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
удень синоптики обіцяють до 4 градусів тепла, ввечері температура повітря опуститься до позначки +1 градус. Вітер - західний, 1,9-2,9 м/с.
25 листопада вшановується пам’ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана Милостивого, то, знову ж таки, відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину пророблювали такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться — залишиться на землі. Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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