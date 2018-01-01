Солодощі, цигарки, зубні щітки: волинян просять зібрати допомогу воїнам
Сьогодні, 21:20
Волинян просять зібрати допомогу для воїнів 14-ї бригади.
Про це у Facebook пише священик Андрій Сех.
За його словами, 4 грудня відбудеться чергова поїздка на Схід для підтримки наших воїнів.
"Ми їдемо в Попасну (14 бригада). Пам'ятайте, що чужих перемог і поразок не буває. Батьківщина у нас одна. І хлопці-воїни, які нас захищають - всі наші. Тому привітати їх з прийдешніми святами пропоную також разом", - закликав Андрій Сех.
Усіх охочих долучитися до поїздки просять звертатися до о.Андрія за телефоном: 0973437122.
Бійцям потрібні:
- солодощі;
- фрукти;
- чай;
- кава;
- сигарети;
- станки для бриття;
- зубні щітки і паста;
- шкарпетки;
- дизпаливо.
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Про це у Facebook пише священик Андрій Сех.
За його словами, 4 грудня відбудеться чергова поїздка на Схід для підтримки наших воїнів.
"Ми їдемо в Попасну (14 бригада). Пам'ятайте, що чужих перемог і поразок не буває. Батьківщина у нас одна. І хлопці-воїни, які нас захищають - всі наші. Тому привітати їх з прийдешніми святами пропоную також разом", - закликав Андрій Сех.
Усіх охочих долучитися до поїздки просять звертатися до о.Андрія за телефоном: 0973437122.
Бійцям потрібні:
- солодощі;
- фрукти;
- чай;
- кава;
- сигарети;
- станки для бриття;
- зубні щітки і паста;
- шкарпетки;
- дизпаливо.
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