Солодощі, цигарки, зубні щітки: волинян просять зібрати допомогу воїнам

Волинян просять зібрати допомогу для воїнів 14-ї бригади.Про це у Facebook пише священикЗа його словами, 4 грудня відбудеться чергова поїздка на Схід для підтримки наших воїнів."Ми їдемо в Попасну (14 бригада). Пам'ятайте, що чужих перемог і поразок не буває. Батьківщина у нас одна. І хлопці-воїни, які нас захищають - всі наші. Тому привітати їх з прийдешніми святами пропоную також разом", - закликав Андрій Сех.Усіх охочих долучитися до поїздки просять звертатися до о.Андрія за телефоном: 0973437122.Бійцям потрібні:- солодощі;- фрукти;- чай;- кава;- сигарети;- станки для бриття;- зубні щітки і паста;- шкарпетки;- дизпаливо.