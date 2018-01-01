Різдвяний піст 2018: коли починається та у чому полягає його цінність





КОЛИ ПОЧИНАЄТЬСЯ РІЗДВЯНИЙ ПІСТ-2018



2018 року, згідно з православним календарем, Великий Різдвяний піст стартує 28 листопада, триватиме 40 днів і завершиться 6 січня 2019 року, пише



Різдвяний піст у народі ще називають Пилипівкою, оскільки, напередодні, 27 листопада церква вшановує пам’ять апостола Пилипа, коли люди завершують період споживання м’ясної їжі.



Різдвяний піст стартує це особливий період у житті кожного віруючого християнина, котрий готує людину до зустрічі Різдва через покаяння, дотримання правил харчування та відмови від зустрічі веселих свят.



Різдвяний піст уперше був дотриманий у період зародження християнства. Спершу він тривав лише сім днів, далі збільшився до 30 діб. Посту не дотримувалися в період життя Ісуса Христа і він став обов’язковим набагато пізніше, але це не зменшує рівня його значущості. Цікаво й те, що Різдвяного посту дотримуються і в західних країнах. Католики завершують постити напередодні Різдва 24 грудня.



Під час Різдвяного посту православна церква не проводить вінчання і хрещення дітей. Рекомендується також не гуляти в цей період весілля.



Весь піст умовно можна поділити на три етапи: з 28 листопада по 19 грудня (святкування дня святого Миколи Чудотворця), з 20 грудня по 1 січня і з 2 по 6 січня. Залежно від періоду різниться і харчування.



У ЧОМУ ЦІННІСТЬ РІЗДВЯНОГО ПОСТУ 2018



Коли Різдвяний піст 2018-го наступає, багато хто починає цікавитися, що в цілому дає піст. Коли людина постить, обмежує себе і свої бажання, вона відсікає все зайве, щоб звернути увагу на щось важливіше, залишити час для спілкування з Богом. Період посту — це час, коли особливу цінність мають добрі справи, про це часто нагадують духівники. Вони радять не втрачати можливість стати трішечки кращим.



Різдвяний піст 2018-го — це останній багатоденний піст у році. Якщо ви або ваша родина вирішили постити в Різдвяний піст 2018-2019, вам доведеться продумати своє харчування в цей період, щоб отримати користь для душі і тіла, і при цьому не нашкодити своєму здоров’ю. Адже навіть під час посту люди можуть харчуватися правильно, різноманітно, повноцінно і дуже смачно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доки всі чекають Нового року-2019, православні християни готуються до найважливішого релігійного свята для кожного вірянина — Різдва Христового. Передує цьому святковому дню Різдвяний піст, який починається за 40 днів до святкування Різдва.2018 року, згідно з православним календарем, Великий Різдвяний піст стартує 28 листопада, триватиме 40 днів і завершиться 6 січня 2019 року, пише УНІАН Різдвяний піст у народі ще називають Пилипівкою, оскільки, напередодні, 27 листопада церква вшановує пам’ять апостола Пилипа, коли люди завершують період споживання м’ясної їжі.Різдвяний піст стартує це особливий період у житті кожного віруючого християнина, котрий готує людину до зустрічі Різдва через покаяння, дотримання правил харчування та відмови від зустрічі веселих свят.Різдвяний піст уперше був дотриманий у період зародження християнства. Спершу він тривав лише сім днів, далі збільшився до 30 діб. Посту не дотримувалися в період життя Ісуса Христа і він став обов’язковим набагато пізніше, але це не зменшує рівня його значущості. Цікаво й те, що Різдвяного посту дотримуються і в західних країнах. Католики завершують постити напередодні Різдва 24 грудня.Під час Різдвяного посту православна церква не проводить вінчання і хрещення дітей. Рекомендується також не гуляти в цей період весілля.Весь піст умовно можна поділити на три етапи: з 28 листопада по 19 грудня (святкування дня святого Миколи Чудотворця), з 20 грудня по 1 січня і з 2 по 6 січня. Залежно від періоду різниться і харчування.Коли Різдвяний піст 2018-го наступає, багато хто починає цікавитися, що в цілому дає піст. Коли людина постить, обмежує себе і свої бажання, вона відсікає все зайве, щоб звернути увагу на щось важливіше, залишити час для спілкування з Богом. Період посту — це час, коли особливу цінність мають добрі справи, про це часто нагадують духівники. Вони радять не втрачати можливість стати трішечки кращим.Різдвяний піст 2018-го — це останній багатоденний піст у році. Якщо ви або ваша родина вирішили постити в Різдвяний піст 2018-2019, вам доведеться продумати своє харчування в цей період, щоб отримати користь для душі і тіла, і при цьому не нашкодити своєму здоров’ю. Адже навіть під час посту люди можуть харчуватися правильно, різноманітно, повноцінно і дуже смачно.

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