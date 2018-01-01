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Автівка переїхала чоловіка, який втікав із краденими речима

Автівка переїхала чоловіка, який втікав із краденими речима
У Києві під колесами Hyundai загинув пішохід-порушник, який тікав з викраденими речами.

Про це пише Експрес.

Від потужного удару пішохід пробив лобове скло, після чого його відкинуло під Honda, яка стояла на світлофорі з протилежного боку.

Швидка, яка приїхала на виклик намагалась реанімувати постраждалого, але травми виявились несумісні з життям.

За словами свідка, загиблий вкрав у нього особисті речі у торговельному центрі, він це помітив та почав переслідувати крадія. Під час переслідування зловмисник вибіг на проїжджу частину, де потрапив під колеса Hyundai.

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Теги: ДТП, смерть, Київ
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