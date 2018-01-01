Автівка переїхала чоловіка, який втікав із краденими речима





Про це пише



Від потужного удару пішохід пробив лобове скло, після чого його відкинуло під Honda, яка стояла на світлофорі з протилежного боку.



Швидка, яка приїхала на виклик намагалась реанімувати постраждалого, але травми виявились несумісні з життям.



За словами свідка, загиблий вкрав у нього особисті речі у торговельному центрі, він це помітив та почав переслідувати крадія. Під час переслідування зловмисник вибіг на проїжджу частину, де потрапив під колеса Hyundai.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві під колесами Hyundai загинув пішохід-порушник, який тікав з викраденими речами.Про це пише Експрес Від потужного удару пішохід пробив лобове скло, після чого його відкинуло під Honda, яка стояла на світлофорі з протилежного боку.Швидка, яка приїхала на виклик намагалась реанімувати постраждалого, але травми виявились несумісні з життям.За словами свідка, загиблий вкрав у нього особисті речі у торговельному центрі, він це помітив та почав переслідувати крадія. Під час переслідування зловмисник вибіг на проїжджу частину, де потрапив під колеса Hyundai.

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