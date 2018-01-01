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На Волині обрали найкращих кухарів-кондитерів

На Волині обрали найкращих кухарів-кондитерів
На Волині оборали найкращих кондитерів серед майстрів виробничого навчання.

Про це повідомляє Профтехосвіта Волині у Facebook.

Обласний конкурсу проходив на базі Колківського вищого професійного училища.

Конкурсанти демонстрували мусові тістечка із дзеркальною глазур’ю, десерт Павлова, шоколадні цукерки із різними наповнювачами.
На Волині обрали найкращих кухарів-кондитерів

За результатами теоретичного та практичного турів четверо найкращих майстрів проводили фрагменти уроків виробничого навчання з теми «Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів».

Згідно з рішенням журі перше місце посіли Шумакова Наталія (Колківське ВПУ) та П’янкова Наталія (ДПТНЗ «Луцьке ВПУ»), друге місце – Чирко Руслана (ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ»), третє – Монець Валентина (ДНЗ «Нововолинський центр ПТО).
На Волині обрали найкращих кухарів-кондитерів
На Волині обрали найкращих кухарів-кондитерів
На Волині обрали найкращих кухарів-кондитерів
На Волині обрали найкращих кухарів-кондитерів

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Теги: кулінарыя. конкурс, Волинь
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