На Волині обрали найкращих кухарів-кондитерів





Про це повідомляє Профтехосвіта Волині у Facebook.



Обласний конкурсу проходив на базі Колківського вищого професійного училища.



Конкурсанти демонстрували мусові тістечка із дзеркальною глазур’ю, десерт Павлова, шоколадні цукерки із різними наповнювачами.



За результатами теоретичного та практичного турів четверо найкращих майстрів проводили фрагменти уроків виробничого навчання з теми «Приготування оздоблювальних напівфабрикатів для борошняних кондитерських виробів».



Згідно з рішенням журі перше місце посіли Шумакова Наталія (Колківське ВПУ) та П’янкова Наталія (ДПТНЗ «Луцьке ВПУ»), друге місце – Чирко Руслана (ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ»), третє – Монець Валентина (ДНЗ «Нововолинський центр ПТО).



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