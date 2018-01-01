У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки
Сьогодні, 12:15
У Луцьку вночі з автомобіля зняли номерні знаки.
Про це повідомляє Igor Khainskiy в спільноті "АвтоАндони Луцька".
Трапилася подія у ніч з 23 на 24 листопада. У знайомого лучанина викрали номерні знаки (GPU 96PR) нв вулиці Гущанська, у районі авторинку.
"Можливо хто знайде поверніть за винагороду. При спробі знайти їх, в даному районі знайшли, але не інші WWL 7364G (поверну власнику)", - зауважив він.
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Про це повідомляє Igor Khainskiy в спільноті "АвтоАндони Луцька".
Трапилася подія у ніч з 23 на 24 листопада. У знайомого лучанина викрали номерні знаки (GPU 96PR) нв вулиці Гущанська, у районі авторинку.
"Можливо хто знайде поверніть за винагороду. При спробі знайти їх, в даному районі знайшли, але не інші WWL 7364G (поверну власнику)", - зауважив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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