У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки

У Луцьку вночі з автомобіля зняли номерні знаки.Про це повідомляє ‎Igor Khainskiy‎ в спільноті "АвтоАндони Луцька".Трапилася подія у ніч з 23 на 24 листопада. У знайомого лучанина викрали номерні знаки (GPU 96PR) нв вулиці Гущанська, у районі авторинку."Можливо хто знайде поверніть за винагороду. При спробі знайти їх, в даному районі знайшли, але не інші WWL 7364G (поверну власнику)", - зауважив він.