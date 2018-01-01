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У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки

У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки
У Луцьку вночі з автомобіля зняли номерні знаки.

Про це повідомляє ‎Igor Khainskiy‎ в спільноті "АвтоАндони Луцька".

Трапилася подія у ніч з 23 на 24 листопада. У знайомого лучанина викрали номерні знаки (GPU 96PR) нв вулиці Гущанська, у районі авторинку.

"Можливо хто знайде поверніть за винагороду. При спробі знайти їх, в даному районі знайшли, але не інші WWL 7364G (поверну власнику)", - зауважив він.
У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки
У Луцьку з автівки на «бляхах» поцупили номерні знаки

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Теги: авто, крадіжка, Луцьк
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