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Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО

Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО
Лісівники державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» щороку створюють плантації новорічних ялинок.

Про це повідомляє Район.Маневичі.

Аби ялинки набули товарного вигляду, в ДП «Маневицьке ЛГ» вирощують їх до десяти років.

Розпочинається все із заготівлі насіння – шишки ялини та сосни, зібрані у листопаді-грудні висушують у шишкосушарці з метою отримати насіння, яке в весняний період висівають в підготовлений ґрунт у розсадниках, а після пророщення висаджують на плантаціях.

Вирощування сіянців триває до двох років, впродовж яких проводять догляди за посівами шляхом проривання бур’янів, поливання в посушливий період, бокового затінення від сонця, боротьби з шкідниками та хворобами.

Далі сіянці висаджують у борозни на спеціально відведену та підготовлену ділянку під плантацію новорічних ялинок.

У Маневицькому лісництві під керівництвом лісничого Олександра Швеця, була створена плантація ялини площею 2 гектари. Протягом п’яти років тут будуть здійснювати догляди, а згодом вже реалізацію.
Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО
Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО

Площа плантацій новорічних в ДП «Маневицький лісгосп» становить 23 гектари. Новорічна ялина для власних домівок і просторих офісів, шкіл, дитячих садочків, будинків культури, міських майданів і площ, зовсім маленькі і високі, кожен зможе підібрати для себе за смаком.


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Теги: ялинки, ліс
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