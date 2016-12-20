Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО
Сьогодні, 14:35
Лісівники державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» щороку створюють плантації новорічних ялинок.
Про це повідомляє Район.Маневичі.
Аби ялинки набули товарного вигляду, в ДП «Маневицьке ЛГ» вирощують їх до десяти років.
Розпочинається все із заготівлі насіння – шишки ялини та сосни, зібрані у листопаді-грудні висушують у шишкосушарці з метою отримати насіння, яке в весняний період висівають в підготовлений ґрунт у розсадниках, а після пророщення висаджують на плантаціях.
Вирощування сіянців триває до двох років, впродовж яких проводять догляди за посівами шляхом проривання бур’янів, поливання в посушливий період, бокового затінення від сонця, боротьби з шкідниками та хворобами.
Далі сіянці висаджують у борозни на спеціально відведену та підготовлену ділянку під плантацію новорічних ялинок.
У Маневицькому лісництві під керівництвом лісничого Олександра Швеця, була створена плантація ялини площею 2 гектари. Протягом п’яти років тут будуть здійснювати догляди, а згодом вже реалізацію.
Площа плантацій новорічних в ДП «Маневицький лісгосп» становить 23 гектари. Новорічна ялина для власних домівок і просторих офісів, шкіл, дитячих садочків, будинків культури, міських майданів і площ, зовсім маленькі і високі, кожен зможе підібрати для себе за смаком.
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Про це повідомляє Район.Маневичі.
Аби ялинки набули товарного вигляду, в ДП «Маневицьке ЛГ» вирощують їх до десяти років.
Розпочинається все із заготівлі насіння – шишки ялини та сосни, зібрані у листопаді-грудні висушують у шишкосушарці з метою отримати насіння, яке в весняний період висівають в підготовлений ґрунт у розсадниках, а після пророщення висаджують на плантаціях.
Вирощування сіянців триває до двох років, впродовж яких проводять догляди за посівами шляхом проривання бур’янів, поливання в посушливий період, бокового затінення від сонця, боротьби з шкідниками та хворобами.
Далі сіянці висаджують у борозни на спеціально відведену та підготовлену ділянку під плантацію новорічних ялинок.
У Маневицькому лісництві під керівництвом лісничого Олександра Швеця, була створена плантація ялини площею 2 гектари. Протягом п’яти років тут будуть здійснювати догляди, а згодом вже реалізацію.
Площа плантацій новорічних в ДП «Маневицький лісгосп» становить 23 гектари. Новорічна ялина для власних домівок і просторих офісів, шкіл, дитячих садочків, будинків культури, міських майданів і площ, зовсім маленькі і високі, кожен зможе підібрати для себе за смаком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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