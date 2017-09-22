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Волинський священик поділився секретами подружнього щастя

Волинський священик поділився секретами подружнього щастя
Священик Валентин Марчук з Волині поділився секретами щасливого подружнього життя.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами священнослужителя, намагатися робити кохану людину щасливою - це і є справжня любов.

"Любов – це прекрасне почуття, яке дозволяє вилікувати душевні рани, навіть найглибші, які залишилися з дитинства. Бути для жінки другом, і батьком, і чоловіком – ось, що значить любити по-справжньому", - зауважив він.

Натомість, на думку Валентина Марчука, жінка для коханого буде матір’ю, подругою і дружиною.

"Справжня любов завжди бере мало, а віддає багато. Причому, саме справжнє почуття змушує людину не брати, а присвячувати всього себе цілком своїй коханій людині", - додав священик.
Волинський священик поділився секретами подружнього щастя

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Теги: щастя, любов, секрети
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