У Луцьку важливіше зробити двори і дороги, а не дбати про потреби людей, – Кобилинський





Про це йшла мова під час ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE», пише



«Якщо взяти за приклад 2017 рік, тоді було конкретно виділено 8 мільйонів і ми їх освоювали поступово. Тобто, ми знали, що кожного місяця, наприклад, приходить мільйон. У нас кожного місяця засідала комісія, ми розглядали заяви відповідної черговості і надавали квартири. У минулому році місто освоїло гроші, і двадцять п’ять учасників АТО отримали житло. В цьому році ми стикаємося з тим, що черга постійно змінюється. Бо у черзі прописано конкретно, що першочергово надається інвалідам третьої групи, а далі по мірі ставання на чергу загальну. Тобто є загальна черга і не важливо, коли ти отримав статус учасника бойових дій, важливо, коли встав на загальну міську чергу», — зазначив Олег Кобилинський.



Відповідальність за складання черги покладена на працівника департаменту ЖКГ Луцька, який обдзвонює охочих атовців, які йдуть по черзі. Таким чином у 2018 році житло отримали ще 18 учасників АТО.



«Але проблема в тому, що можливо цифра була б набагато більша, можливо, ми лобіювали би збільшення самої суми на програму. Але оскільки кошти на програму виділяються не зрозумілим чином — то є два мільйони, то дам, то не дам — вибачте, але є прописала програма. Нам не зрозуміло, чому у минулому році на цю програму виділялося 11 мільйонів, а в цьому році вже нам говорять про 8 мільйонів. Думки міняються, бо, кажуть, двори головніше, дороги», — додав Олег Кобилинський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський вважає, що кошти на програму фінансування житла для воїнів АТО в Луцьку виділяють незрозумілим чином. У минулому році таких проблем не було.Про це йшла мова під час ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE», пише Конкурент «Якщо взяти за приклад 2017 рік, тоді було конкретно виділено 8 мільйонів і ми їх освоювали поступово. Тобто, ми знали, що кожного місяця, наприклад, приходить мільйон. У нас кожного місяця засідала комісія, ми розглядали заяви відповідної черговості і надавали квартири. У минулому році місто освоїло гроші, і двадцять п’ять учасників АТО отримали житло. В цьому році ми стикаємося з тим, що черга постійно змінюється. Бо у черзі прописано конкретно, що першочергово надається інвалідам третьої групи, а далі по мірі ставання на чергу загальну. Тобто є загальна черга і не важливо, коли ти отримав статус учасника бойових дій, важливо, коли встав на загальну міську чергу», — зазначив Олег Кобилинський.Відповідальність за складання черги покладена на працівника департаменту ЖКГ Луцька, який обдзвонює охочих атовців, які йдуть по черзі. Таким чином у 2018 році житло отримали ще 18 учасників АТО.«Але проблема в тому, що можливо цифра була б набагато більша, можливо, ми лобіювали би збільшення самої суми на програму. Але оскільки кошти на програму виділяються не зрозумілим чином — то є два мільйони, то дам, то не дам — вибачте, але є прописала програма. Нам не зрозуміло, чому у минулому році на цю програму виділялося 11 мільйонів, а в цьому році вже нам говорять про 8 мільйонів. Думки міняються, бо, кажуть, двори головніше, дороги», — додав Олег Кобилинський.

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