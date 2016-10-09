Відомий волинський гуморист став татом

Назар Пащук став батьком.



Приємною новиною він поділився на своїй сторінці у Facebook.



Його дружина Тетяна народила малюка о 03:30 24 листопада.



"Просто неймовірні емоції які довелось пережити цієї ночі... Дякую моїй дружині за мужність та розуміння і за нашого чудового синочка! Я тебе дуже кохаю!" - написав Пащук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський ведучий, гуморист команди "Замок Любарта"став батьком.Приємною новиною він поділився на своїй сторінці у Facebook.Його дружина Тетяна народила малюка о 03:30 24 листопада."Просто неймовірні емоції які довелось пережити цієї ночі... Дякую моїй дружині за мужність та розуміння і за нашого чудового синочка! Я тебе дуже кохаю!" - написав Пащук.

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