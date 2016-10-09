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Відомий волинський гуморист став татом

Відомий волинський гуморист став татом
Волинський ведучий, гуморист команди "Замок Любарта" Назар Пащук став батьком.

Приємною новиною він поділився на своїй сторінці у Facebook.

Його дружина Тетяна народила малюка о 03:30 24 листопада.

"Просто неймовірні емоції які довелось пережити цієї ночі... Дякую моїй дружині за мужність та розуміння і за нашого чудового синочка! Я тебе дуже кохаю!" - написав Пащук.


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Теги: дитина, пологи
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