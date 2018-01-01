Волинський дослідник показав поштову марку за 800 тисяч гривень. ФОТО





Світлинами поділився користувач Андрій Кленк у спільноті «Горохів – моє місто» у «Фейсбуці», інформує інтернет-видання



«Доброго вечора, спільното! На європейському інтернет-аукціоні є виставлена горохівська окупаційна марка періоду ІІ Світової війни. Цю марку вважають найдорожчою і найрідкіснішою маркою періоду німецької окупації України», – зазначив він.



Кленк додав, що стартова ціна марки – 25 000 євро(приблизно 800 000 гривень).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дослідник історії Горохова оприлюднив фото поштової марки з аукціону за 800 тисяч гривень.Світлинами поділився користувач Андрій Кленк у спільноті «Горохів – моє місто» у «Фейсбуці», інформує інтернет-видання Волинь24 «Доброго вечора, спільното! На європейському інтернет-аукціоні є виставлена горохівська окупаційна марка періоду ІІ Світової війни. Цю марку вважають найдорожчою і найрідкіснішою маркою періоду німецької окупації України», – зазначив він.Кленк додав, що стартова ціна марки – 25 000 євро(приблизно 800 000 гривень).

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