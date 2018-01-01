Волинський дослідник показав поштову марку за 800 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 18:23
Дослідник історії Горохова оприлюднив фото поштової марки з аукціону за 800 тисяч гривень.
Світлинами поділився користувач Андрій Кленк у спільноті «Горохів – моє місто» у «Фейсбуці», інформує інтернет-видання Волинь24.
«Доброго вечора, спільното! На європейському інтернет-аукціоні є виставлена горохівська окупаційна марка періоду ІІ Світової війни. Цю марку вважають найдорожчою і найрідкіснішою маркою періоду німецької окупації України», – зазначив він.
Кленк додав, що стартова ціна марки – 25 000 євро(приблизно 800 000 гривень).
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Світлинами поділився користувач Андрій Кленк у спільноті «Горохів – моє місто» у «Фейсбуці», інформує інтернет-видання Волинь24.
«Доброго вечора, спільното! На європейському інтернет-аукціоні є виставлена горохівська окупаційна марка періоду ІІ Світової війни. Цю марку вважають найдорожчою і найрідкіснішою маркою періоду німецької окупації України», – зазначив він.
Кленк додав, що стартова ціна марки – 25 000 євро(приблизно 800 000 гривень).
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