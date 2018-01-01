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Волинський дослідник показав поштову марку за 800 тисяч гривень. ФОТО

Волинський дослідник показав поштову марку за 800 тисяч гривень. ФОТО
Дослідник історії Горохова оприлюднив фото поштової марки з аукціону за 800 тисяч гривень.

Світлинами поділився користувач Андрій Кленк у спільноті «Горохів – моє місто» у «Фейсбуці», інформує інтернет-видання Волинь24.

«Доброго вечора, спільното! На європейському інтернет-аукціоні є виставлена горохівська окупаційна марка періоду ІІ Світової війни. Цю марку вважають найдорожчою і найрідкіснішою маркою періоду німецької окупації України», – зазначив він.

Кленк додав, що стартова ціна марки – 25 000 євро(приблизно 800 000 гривень).
Волинський дослідник показав поштову марку за 800 тисяч гривень. ФОТО
Волинський дослідник показав поштову марку за 800 тисяч гривень. ФОТО
Волинський дослідник показав поштову марку за 800 тисяч гривень. ФОТО


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Теги: поштові марки
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