У Луцьку вночі побили та роздягнули чоловіка

У Луцьку на вулиці Конякіна троє невідомих осіб нанесли тілесні ушкодження 47-річному чоловіку та забрали його верхній одяг, кросівки, рукавиці.Подія трапилася у ніч на 24 листопада, повідомляє патрульна поліція Волині.При обстеженні прилеглої території інспектори виявили підозрілу особу, яка була одягнена в дублянку заявника: її відразу затримали.Ще двох підозрюваних виявили й затримали згодом. В одного з них удома знайшли кросівки, які впізнав заявник.Усіх сторін конфлікту доставили до відділку поліції, де передали слідчому.