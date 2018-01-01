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У Луцьку вночі побили та роздягнули чоловіка

У Луцьку вночі побили та роздягнули чоловіка
У Луцьку на вулиці Конякіна троє невідомих осіб нанесли тілесні ушкодження 47-річному чоловіку та забрали його верхній одяг, кросівки, рукавиці.

Подія трапилася у ніч на 24 листопада, повідомляє патрульна поліція Волині.

При обстеженні прилеглої території інспектори виявили підозрілу особу, яка була одягнена в дублянку заявника: її відразу затримали.

Ще двох підозрюваних виявили й затримали згодом. В одного з них удома знайшли кросівки, які впізнав заявник.

Усіх сторін конфлікту доставили до відділку поліції, де передали слідчому.
У Луцьку вночі побили та роздягнули чоловіка

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Теги: грабіж, Луцьк
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