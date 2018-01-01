У Луцьку обурені родичі не випускали автобус зі строковиками
Сьогодні, 13:36
У Луцьку біля Волинського обласного військового комісаріату родичі призовників не пропускали автобус, який прямував на вокзал.
Інцидент стався у суботу, 24 листопада, близько 11:00, повідомляє Суспільне Волині у Facebook.
Мама призовника Світлана Власюк з Маневич каже, що син не пройшов як належить медкомісію.
Валентина Горчакова розповіла, що чоловіка до військкомату забрали учора, а сьогодні відправили служити.
Зі слів старшого офіцера військкомату Олега Гаврилюка, 20 призовників потягом доправлять до Київської області. Каже: усі пройшли медкомісію на місці, до служби придатні.
Більше про події біля військкомату, дивіться у новинах о 19.00 на UA:Волинь.
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Інцидент стався у суботу, 24 листопада, близько 11:00, повідомляє Суспільне Волині у Facebook.
Мама призовника Світлана Власюк з Маневич каже, що син не пройшов як належить медкомісію.
Валентина Горчакова розповіла, що чоловіка до військкомату забрали учора, а сьогодні відправили служити.
Зі слів старшого офіцера військкомату Олега Гаврилюка, 20 призовників потягом доправлять до Київської області. Каже: усі пройшли медкомісію на місці, до служби придатні.
Більше про події біля військкомату, дивіться у новинах о 19.00 на UA:Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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