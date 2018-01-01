У Луцьку обурені родичі не випускали автобус зі строковиками

У Луцьку біля Волинського обласного військового комісаріату родичі призовників не пропускали автобус, який прямував на вокзал.Інцидент стався у суботу, 24 листопада, близько 11:00, повідомляє Суспільне Волині у Facebook.Мама призовниказ Маневич каже, що син не пройшов як належить медкомісію.розповіла, що чоловіка до військкомату забрали учора, а сьогодні відправили служити.Зі слів старшого офіцера військкомату, 20 призовників потягом доправлять до Київської області. Каже: усі пройшли медкомісію на місці, до служби придатні.Більше про події біля військкомату, дивіться у новинах о 19.00 на UA:Волинь.