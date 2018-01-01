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У Луцьку чоловік на «бесі» тікав від патрульних

У Луцьку чоловік на «бесі» тікав від патрульних
У Луцьку водій на BMW намагався втекти від патрульних.

Про це повідомляє патрульна поліція у Facebook.

Близько 1 години ночі, 24 листопада, інспектори помітили на вулицях BMW, водій якого не вмикав покажчики повороту та рухався з великою швидкістю.

На законні вимоги патрульних зупинитись особа не реагувала, не діяли і звукові сигнали та увімкнені проблискові маячки.

Водій утікав, поки не був заблокований у дворі будинку на вулиці Липинського. Але навіть після цього чоловік вибіг та спробував утекти. Його затримали.

28-річний водій не зміг пояснити, що його так налякало. Патрульні поліцейські оформили на нього постанову й протокол за порушення.

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Теги: патрульна поліція, Луцьк, погоня
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Коментарі 1
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авто на бляхах, можливо викрадене, ось що і налякало
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