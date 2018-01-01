У Луцьку чоловік на «бесі» тікав від патрульних

У Луцьку водій на BMW намагався втекти від патрульних.Про це повідомляє патрульна поліція у Facebook.Близько 1 години ночі, 24 листопада, інспектори помітили на вулицях BMW, водій якого не вмикав покажчики повороту та рухався з великою швидкістю.На законні вимоги патрульних зупинитись особа не реагувала, не діяли і звукові сигнали та увімкнені проблискові маячки.Водій утікав, поки не був заблокований у дворі будинку на вулиці Липинського. Але навіть після цього чоловік вибіг та спробував утекти. Його затримали.28-річний водій не зміг пояснити, що його так налякало. Патрульні поліцейські оформили на нього постанову й протокол за порушення.