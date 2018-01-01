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На дорогах ожеледиця – лучан закликають бути обачними

На дорогах ожеледиця – лучан закликають бути обачними
За прогнозом гідрометеорологічного центру, вночі у Луцьку очікується дощ. Відповідно, 25 листопада вранці можлива ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Тож на погіршення погодних умов необхідно зважити всім учасникам дорожнього руху. В осінньо-зимовий період погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту та інші ускладнення.

Водіїв закликають:
• дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть спричинити до аварійних ситуацій;
• при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
• не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
• в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;
• завжди возіть в багажнику ковдру, термос з гарячими напоями, трос, зарядний пристрій.

У випадку надзвичайної ситуації викликати допомогу.

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Теги: погода, ожеледиця, Луцьк
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