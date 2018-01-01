На дорогах ожеледиця – лучан закликають бути обачними

За прогнозом гідрометеорологічного центру, вночі у Луцьку очікується дощ. Відповідно, 25 листопада вранці можлива ожеледиця на дорогах.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Тож на погіршення погодних умов необхідно зважити всім учасникам дорожнього руху. В осінньо-зимовий період погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту та інші ускладнення.Водіїв закликають:• дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть спричинити до аварійних ситуацій;• при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;• не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;• в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;• завжди возіть в багажнику ковдру, термос з гарячими напоями, трос, зарядний пристрій.У випадку надзвичайної ситуації викликати допомогу.