На дорогах ожеледиця – лучан закликають бути обачними
Сьогодні, 14:52
За прогнозом гідрометеорологічного центру, вночі у Луцьку очікується дощ. Відповідно, 25 листопада вранці можлива ожеледиця на дорогах.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Тож на погіршення погодних умов необхідно зважити всім учасникам дорожнього руху. В осінньо-зимовий період погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту та інші ускладнення.
Водіїв закликають:
• дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть спричинити до аварійних ситуацій;
• при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
• не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
• в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;
• завжди возіть в багажнику ковдру, термос з гарячими напоями, трос, зарядний пристрій.
У випадку надзвичайної ситуації викликати допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Тож на погіршення погодних умов необхідно зважити всім учасникам дорожнього руху. В осінньо-зимовий період погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту та інші ускладнення.
Водіїв закликають:
• дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть спричинити до аварійних ситуацій;
• при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
• не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
• в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами;
• завжди возіть в багажнику ковдру, термос з гарячими напоями, трос, зарядний пристрій.
У випадку надзвичайної ситуації викликати допомогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
90-річний вегетаріанець з Волині розкрив секрети довголіття
Сьогодні, 15:00
На дорогах ожеледиця – лучан закликають бути обачними
Сьогодні, 14:52
Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО
Сьогодні, 14:35
У Луцьку чоловік на «бесі» тікав від патрульних
Сьогодні, 13:46
Медіа