На одні й ті ж граблі: магазин у центрі Луцька «спалили» на нічному продажі алкоголю
Сьогодні, 15:28
У луцькому магазині "Мінімаркет" на проспекті Волі, 29б вночі знову торгували алкогольними та слабоалкогольними виробами.
Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.
Факт продажу зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцька під час нічного чергування.
Своїми діями продавець порушила рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
На продавця магазину склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Цей документ передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання, щоб визначити міру покарання.
Нагадаємо, що продавців цього ж магазину 15 листопада вже покарали адміністративним протоколом. Нині ситуація повторилася.
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Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.
Факт продажу зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцька під час нічного чергування.
Своїми діями продавець порушила рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».
На продавця магазину склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Цей документ передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання, щоб визначити міру покарання.
Нагадаємо, що продавців цього ж магазину 15 листопада вже покарали адміністративним протоколом. Нині ситуація повторилася.
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