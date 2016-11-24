вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На одні й ті ж граблі: магазин у центрі Луцька «спалили» на нічному продажі алкоголю

На одні й ті ж граблі: магазин у центрі Луцька «спалили» на нічному продажі алкоголю
У луцькому магазині "Мінімаркет" на проспекті Волі, 29б вночі знову торгували алкогольними та слабоалкогольними виробами.

Про це інформує департамент муніципальної варти у Facebook.

Факт продажу зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцька під час нічного чергування.

Своїми діями продавець порушила рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».

На продавця магазину склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Цей документ передадуть на розгляд адміністративної комісії органу місцевого самоврядування за її місцем проживання, щоб визначити міру покарання.

Нагадаємо, що продавців цього ж магазину 15 листопада вже покарали адміністративним протоколом. Нині ситуація повторилася.
На одні й ті ж граблі: магазин у центрі Луцька «спалили» на нічному продажі алкоголю
На одні й ті ж граблі: магазин у центрі Луцька «спалили» на нічному продажі алкоголю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: торгівля, алкоголь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На одні й ті ж граблі: магазин у центрі Луцька «спалили» на нічному продажі алкоголю
Сьогодні, 15:28
Різдвяний піст 2018: коли починається та у чому полягає його цінність
Сьогодні, 15:20
90-річний вегетаріанець з Волині розкрив секрети довголіття
Сьогодні, 15:00
На дорогах ожеледиця – лучан закликають бути обачними
Сьогодні, 14:52
Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
У Луцьку виявили порушення продажу алкоголю У Луцьку виявили порушення продажу алкоголю
24 листопад, 2016, 12:26
У Луцьку покарали продавця кіоску, який продавав алкоголь у заборонений час. ФОТО У Луцьку покарали продавця кіоску, який продавав алкоголь у заборонений час. ФОТО
21 листопад, 09:25
П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку П’яних дітей відкачували у лікарні. Подробиці інциденту в Луцьку
31 жовтень, 22:01
«Завжди Вам раді»: у Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО «Завжди Вам раді»: у Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
28 жовтень, 22:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На одні й ті ж граблі: магазин у центрі Луцька «спалили» на нічному продажі алкоголю
Сьогодні, 15:28
 0
Різдвяний піст 2018: коли починається та у чому полягає його цінність
Сьогодні, 15:20
 0
90-річний вегетаріанець з Волині розкрив секрети довголіття
Сьогодні, 15:00
 0
На дорогах ожеледиця – лучан закликають бути обачними
Сьогодні, 14:52
 0
Як на Волині вирощують новорічних красунь. ФОТО
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8