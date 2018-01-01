Жити за Луцьком: розвінчуємо міфи*





Нове тисячоліття принесло нові стандарти житла – економію, зручність, раціональність. Але старі «міфи» залишилися, пише



У партнерстві з Будівельною компанією «Інвестор» розмірковуємо про якість життя за містом. І руйнуємо бородаті і такі живучі міфи.



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Про «межу цивілізації»



Міф: Жити в передмісті – значить бути відірваним від «благ цивілізації»: магазинів, аптек, ресторанів, розваг. А у місті вони – на кожному кроці.



Чому це не так



Цивілізація не закінчується межею міста. Та й магазинів найчастіше не потрібно «на кожному кроці». Близько має бути один, але з усім необхідним. Усе залежить обраного місця проживання.



Справді, інколи в оголошеннях про продаж житла за містом можна натрапити на хату «у полі». Втім, серйозні забудовники споруджують у приміських селах не просто житлові будинки, а цілі «містечка» з усією необхідною інфраструктурою.



Приміром, у



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Про школи і садочки



Міф: Якщо жити за містом – дітей все одно доведеться возити у міські школи і садочки. У селах їх або нема, або якість навчання там – на дуже низькому рівні.



Чому це не так



Переповнені садочки і школи міста Луцька – знайома і давня проблема. Населення міста росте, а площ, кадрів і грошей у міських НВК і далі катастрофічно мало. У черзі в садочки Луцька – майже тисяча дітей. Нещодавно Луцька міська рада задумала навіть брати плату з мешканців сіл, діти яких відвідують міські школи і садочки.



Натомість у такі школи як Підгайцівська гімназія, Боратинська школа чи Княгининівська спеціалізована школа-інтернат часто батьки возять дітей з Луцька, оцінивши саме якість навчання. Ці заклади щороку мають учнів-призерів обласних і всеукраїнських олімпіад з англійської мови, німецької мови, польської мови, біології, географії…

Новий шкільний стадіон у Княгининку, відкритий у 2018 році

Села біля Луцька, утворивши громади, взялися за розбудову освітньої інфраструктури. У селі Зміїнець планують збудувати сучасний садочок на 160 місць. Також у планах – нова школа для громади.

Проект дитячого садочку у Зміїнці

У Струмівці місцева влада планує звести садочок спільно з місцевими забудовниками. Коли це буде, ще не знають, але Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк переконує – з будівництвом не затягуватимуть, бо громада стрімко розбудовується.



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Про корки на дорогах



Міф: У волинян з’явилося багато машин – близько кордон, багато переселенців, доступність «блях». Тому з їхати з села у Луцьк – значить часто стояти у заторах. Особливо на в’їздах в обласний центр.



Чому це не так



Луцьк – не столиця, і до масштабів київського завантаження міських в’їздів не доріс. Та й навряд чи доросте: площа і «апетити» не ті. Якщо відкрити карти Google – неважко помітити, які райони Луцька найбільше страждають від заторів. Як правило це – центральна частина і «вузькі» автошляхи міста.

Карта Google з зображенням місць у Луцьку з найбільшими заторами, зроблений 24 листопада о 9:30

До прикладу, від Зміїнця до центру Луцька, згідно з даними Гугл-карт, можна дістатися за 10 хвилин. Від ЖК «Струмочок», що у Струмівці до луцького Театрального майдану - за 15 хвилин.



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Про дозвілля



Міф: Живучи у селі, важко організувати власне дозвілля. От наприклад, що робити, коли до мене приїдуть родичі чи друзі? У місті я можу їх повести в ресторан, погуляли з дітьми у парку… А в селі – нудьга нудьгою.



Чому це не так



Попри розмаїтість «міських» видів відпочинку – ресторанів, нічних клубів, казино і розважальних центрів – все більшою популярністю користується відпочинок на природі, подалі від гамору і щоденної суєти.



Серйозні і добросовісні забудовники, зводячи сьогодні заміське житло, як правило, споруджують і розкішні дитячі майданчики. Наприклад, великий і цікавий майданчик є на території

На дитячому майданчику «Юпітера»

Один з варіантів організації простору для відпочинку біля заміського таунхаусу

Все більшої популярності набирає такий вид заміського будинку як таунаус – комплекс зблокованих двоповерхових будинків. Таке житло передбачає власну прибудинкову територію, на якій можна організувати повноцінний пікнік з мангалом і застіллям на свіжому повітрі – фішка, недоступна мешканцям міських квартир.



Усім, кому не хочеться відпочивати біля дому – до послуг її величність Природа. Приміром, неподалік ЖК «Струмочок» знаходиться ліс.



* * *



Про комунальні клопоти



Міф: Жити в заміському будинку – значить бути сам-на-сам з комунальними проблемами. Треба самому доглядати за великим господарством, косити траву, полоти зілля, фарбувати паркан…



Чому це не так



Є можливість купити квартиру і за містом. В такому випадку ви матимете усі переваги села – малу густоту населення, тишу і чисте повітря – але житимете у будинку, де створене ОСББ, нові комунікації і централізовано надаються усі комунальні послуги.



Втім, багатьох приваблює саме життя у приватних будинках. Тож для тих, хто не хоче «паритися» комуналкою, вихід – житло у нових житлових комплексах.

Територія ЖК «Струмочок» у селі Струмівка. Організований кооператив власників, за порядком доглядають комунальні підприємства, з якими укладено договір

Таких, як ЖК «Струмочок», де є змога купити не лише таунхаус, а й окремий котедж. Попри те, тут буде створений житловий кооператив, і усі послуги з догляду за територією і комунікаціями надаватимуть так само централізовано – як і в «оесбебешних» міських багатоповерхівках.



* * *



Про світло, дороги і медицину



Міф: У селі під містом – погані комунікації, немає освітлення, взимку не чистять дороги. Неможливо оперативно отримати медичну допомогу.



Чому це не так



Як правило, так кажуть ті, хто має досвід життя у віддалених від облцентру селах. Сьогодні ж керівництво приміських сіл значну увагу приділяє розвитку і підтримці своєї інфраструктури. Причин цьому кілька:



1) внаслідок територіальної реформи і зміни розподілу бюджетних грошей громади мають більше грошей на «комунальні» витрати,



2) приміським селам простіше найняти підрядників для прибирання і благоустрою.



3) певне значення мають і впливові односельчани (керівники установ і організацій, які часто живуть саме у приміських селах), які теж докладаються до наведення порядку у селі, сприяють залученню ресурсів тощо.



Приміром, у Зміїнці за кошти Світового банку наразі реконструюють в амбулаторію. Наступного року там запрацюють два сімейні лікарі і фельдшер. Також у селі невдовзі збудують торгово-розважальний центр з магазинами та аптекою.



Трасу Ковель-Луцьк, яка пролягає через Зміїнець, капітально відремонтували цього року. А наступного планують відремонтувати вулиці Нижню, Квіткову, Світлу, Приміську та Поштову. До Зміїнця їздять міські маршрутки №22, 47, 31, а також ряд приміських і міжміських автобусів.



У Підгайцях працює амбулаторія з двома сімейними лікарями, але штат медпрацівників планують розширювати. «Уляна Супрун, коли приїжджала, сказала, що це одна з найкращих амбулаторій на Західній Україні», - каже очільник громади Юрій Семенюк. До кінця 2018 року у громаді планують облаштувати ліхтарі на усіх вулицях.



Підготував Юрій РИЧУК (Перший)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В СРСР всі думали, що жити у селі – погано. І мріяли про «трьошку» в панельці спального району. У 90-х всі думали, що жити у селі – круто, хоч і дорого. І мріяли про триповерховий особняк з кованою брамою у Підгайцях чи Боратині.Нове тисячоліття принесло нові стандарти житла – економію, зручність, раціональність. Але старі «міфи» залишилися, пише Перший У партнерстві з Будівельною компанією «Інвестор» розмірковуємо про якість життя за містом. І руйнуємо бородаті і такі живучі міфи.* * *Жити в передмісті – значить бути відірваним від «благ цивілізації»: магазинів, аптек, ресторанів, розваг. А у місті вони – на кожному кроці.Цивілізація не закінчується межею міста. Та й магазинів найчастіше не потрібно «на кожному кроці». Близько має бути один, але з усім необхідним. Усе залежить обраного місця проживання.Справді, інколи в оголошеннях про продаж житла за містом можна натрапити на хату «у полі». Втім, серйозні забудовники споруджують у приміських селах не просто житлові будинки, а цілі «містечка» з усією необхідною інфраструктурою.Приміром, у житловому комплексі «Струмочок» , що у селі Струмівка, окрім котеджів, таунхаусів і багатоквартирних будинків збудують цілу низку громадських і комерційних приміщень. У них розмістять приватний дитячий садок, кав’ярню, магазин, аптеку, сауну і спорткомплекс.* * *Якщо жити за містом – дітей все одно доведеться возити у міські школи і садочки. У селах їх або нема, або якість навчання там – на дуже низькому рівні.Переповнені садочки і школи міста Луцька – знайома і давня проблема. Населення міста росте, а площ, кадрів і грошей у міських НВК і далі катастрофічно мало. У черзі в садочки Луцька – майже тисяча дітей. Нещодавно Луцька міська рада задумала навіть брати плату з мешканців сіл, діти яких відвідують міські школи і садочки.Натомість у такі школи як Підгайцівська гімназія, Боратинська школа чи Княгининівська спеціалізована школа-інтернат часто батьки возять дітей з Луцька, оцінивши саме якість навчання. Ці заклади щороку мають учнів-призерів обласних і всеукраїнських олімпіад з англійської мови, німецької мови, польської мови, біології, географії…Села біля Луцька, утворивши громади, взялися за розбудову освітньої інфраструктури. У селі Зміїнець планують збудувати сучасний садочок на 160 місць. Також у планах – нова школа для громади.У Струмівці місцева влада планує звести садочок спільно з місцевими забудовниками. Коли це буде, ще не знають, але Підгайцівський сільський головапереконує – з будівництвом не затягуватимуть, бо громада стрімко розбудовується.* * *У волинян з’явилося багато машин – близько кордон, багато переселенців, доступність «блях». Тому з їхати з села у Луцьк – значить часто стояти у заторах. Особливо на в’їздах в обласний центр.Луцьк – не столиця, і до масштабів київського завантаження міських в’їздів не доріс. Та й навряд чи доросте: площа і «апетити» не ті. Якщо відкрити карти Google – неважко помітити, які райони Луцька найбільше страждають від заторів. Як правило це – центральна частина і «вузькі» автошляхи міста.До прикладу, від Зміїнця до центру Луцька, згідно з даними Гугл-карт, можна дістатися за 10 хвилин. Від ЖК «Струмочок», що у Струмівці до луцького Театрального майдану - за 15 хвилин.* * *Живучи у селі, важко організувати власне дозвілля. От наприклад, що робити, коли до мене приїдуть родичі чи друзі? У місті я можу їх повести в ресторан, погуляли з дітьми у парку… А в селі – нудьга нудьгою.Попри розмаїтість «міських» видів відпочинку – ресторанів, нічних клубів, казино і розважальних центрів – все більшою популярністю користується відпочинок на природі, подалі від гамору і щоденної суєти.Серйозні і добросовісні забудовники, зводячи сьогодні заміське житло, як правило, споруджують і розкішні дитячі майданчики. Наприклад, великий і цікавий майданчик є на території ЖК «Юпітер» . До того ж обладнаний він оригінальними і нетиповими атракціонами, бавитися якими цікаво інколи не лише дітям, а й дорослим.Все більшої популярності набирає такий вид заміського будинку як таунаус – комплекс зблокованих двоповерхових будинків. Таке житло передбачає власну прибудинкову територію, на якій можна організувати повноцінний пікнік з мангалом і застіллям на свіжому повітрі – фішка, недоступна мешканцям міських квартир.Усім, кому не хочеться відпочивати біля дому – до послуг її величність Природа. Приміром, неподалік ЖК «Струмочок» знаходиться ліс.* * *Жити в заміському будинку – значить бути сам-на-сам з комунальними проблемами. Треба самому доглядати за великим господарством, косити траву, полоти зілля, фарбувати паркан…Є можливість купити квартиру і за містом. В такому випадку ви матимете усі переваги села – малу густоту населення, тишу і чисте повітря – але житимете у будинку, де створене ОСББ, нові комунікації і централізовано надаються усі комунальні послуги.Втім, багатьох приваблює саме життя у приватних будинках. Тож для тих, хто не хоче «паритися» комуналкою, вихід – житло у нових житлових комплексах.Таких, як ЖК «Струмочок», де є змога купити не лише таунхаус, а й окремий котедж. Попри те, тут буде створений житловий кооператив, і усі послуги з догляду за територією і комунікаціями надаватимуть так само централізовано – як і в «оесбебешних» міських багатоповерхівках.* * *У селі під містом – погані комунікації, немає освітлення, взимку не чистять дороги. Неможливо оперативно отримати медичну допомогу.Як правило, так кажуть ті, хто має досвід життя у віддалених від облцентру селах. Сьогодні ж керівництво приміських сіл значну увагу приділяє розвитку і підтримці своєї інфраструктури. Причин цьому кілька:1) внаслідок територіальної реформи і зміни розподілу бюджетних грошей громади мають більше грошей на «комунальні» витрати,2) приміським селам простіше найняти підрядників для прибирання і благоустрою.3) певне значення мають і впливові односельчани (керівники установ і організацій, які часто живуть саме у приміських селах), які теж докладаються до наведення порядку у селі, сприяють залученню ресурсів тощо.Приміром, у Зміїнці за кошти Світового банку наразі реконструюють в амбулаторію. Наступного року там запрацюють два сімейні лікарі і фельдшер. Також у селі невдовзі збудують торгово-розважальний центр з магазинами та аптекою.Трасу Ковель-Луцьк, яка пролягає через Зміїнець, капітально відремонтували цього року. А наступного планують відремонтувати вулиці Нижню, Квіткову, Світлу, Приміську та Поштову. До Зміїнця їздять міські маршрутки №22, 47, 31, а також ряд приміських і міжміських автобусів.У Підгайцях працює амбулаторія з двома сімейними лікарями, але штат медпрацівників планують розширювати. «Уляна Супрун, коли приїжджала, сказала, що це одна з найкращих амбулаторій на Західній Україні», - каже очільник громади Юрій Семенюк. До кінця 2018 року у громаді планують облаштувати ліхтарі на усіх вулицях.

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