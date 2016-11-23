Луцьк пам'ятає: понад півтисячі небайдужих помолилися за жертв Голодомору. ФОТО





Про це повідомляють



Більше півтисячі лучан зібралися на Театральному майдані, аби у складі громадської ходи за участю представників влади та духовенства вирушити до Замкової площі.



Панахиду за загиблими очолив луцький і волинський митрополит Михаїл, який після спільної молитви звернувся до всіх присутніх.



«Ми щороку приходимо на цю площу, щоб згадати минуле трагічних сторінок нашої історії. Це Голодомор, це знищення людей, це втрата поняття любові до ближнього. Лише ненависть у серці спонукає людину вбивати собі подібних, і неважливо з якої причини. Це діти Каїна, які й раніше творили подібне з Україною, це ж саме діти Каїна роблять з Україною і сьогодні. 85 років минуло, і було вдосталь уроків історії любові до ближнього, любові до життя, любові до своєї землі… Черговий урок дає нам історія – це вбивча війна християн у ХХІ столітті. І знову ті ж самі дієві особи: агресія Москви, ідеологія знищення України й українці, українська територія як об’єкт захоплення… Де виконання Божих заповідей, де дотримування їх не тільки державними мужами, а й священнослужителями, які благословляють цю загарбницьку війну зі сторони Росії на адресу України? Однак ми не стаємо сьогодні на шлях осудження, ми стаємо на шлях розмірковування», – сказав Михаїл і закликав вибирати з історії повчання, аби якнайшвидше зуміти засвоїти її гіркі уроки.



Згодом містяни пом’янули жертв страшного голоду хвилиною мовчання, після чого в рамках всеукраїнської акції «Запали свічку» виклали лампадками хрест.



Завершилися скорботні заходи виконанням Гімну України.



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